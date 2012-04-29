احمدی نژاد خواستار بررسی علل جاری شدن سیل در متروی تهران شد

به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد از وزیر راه و شهرسازی، یک عضو شورای شهر تهران و دستیار ویژه خود خواست تا ضمن بررسی دقیق علل ورود حجم عظیم آب به مترو، میزان خسارات وارده و راه های جلوگیری از حوادث مشابه را به وی و مردم اعلام کنند.

متن نامه رئیس جمهور به شرح ذیل است:

جناب آقای مهندس نیکزاد وزیر محترم راه و شهرسازی

جناب آقای دکتر شکیب عضو محترم شورای شهر تهران

جناب آقای مهندس محرابیان دستیار ویژه رییس‌جمهور

سلام علیکم

ورود حجم عظیمی آب به کارگاه ساخت ایستگاه و سپس تونل‌های فعال مترو، علاوه بر به خطر انداختن سلامت جمع کثیری از هموطنان عزیز و ایجاد نگرانی شدید در مردم، موجب ایراد خسارات سنگین به امکانات عمومی گردید.

ضروری است به اتفاق نسبت به بررسی دقیق و علمی چگونگی و علت و عوامل بروز این واقعه و میزان خسارات وارده و ارائه راههای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه اقدام و نتایج حاصل را به مردم عزیز و اینجانب اعلام نمایید.

محمود احمدی‌نژاد