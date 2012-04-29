  1. سیاست
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۴۲

در نامه‌ای به وزیر؛

احمدی نژاد خواستار بررسی علل جاری شدن سیل در متروی تهران شد

احمدی نژاد خواستار بررسی علل جاری شدن سیل در متروی تهران شد

رئیس جمهور طی حکمی به دستیار ویژه، یک عضو کابینه خود و یکی از اعضای شورای شهر، خواستار روشن شدن علل ورود حجم عظیم آب به متروی تهران و اعلام میزان خسارات وارده و راه‌های جلوگیری از حوادث مشابه شد.

به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد از وزیر راه و شهرسازی، یک عضو شورای شهر تهران و دستیار ویژه خود خواست تا ضمن بررسی دقیق علل ورود حجم عظیم آب به مترو، میزان خسارات وارده و راه های جلوگیری از حوادث مشابه را به وی و مردم اعلام کنند.

متن نامه رئیس جمهور  به شرح ذیل است:

جناب آقای مهندس نیکزاد وزیر محترم راه و شهرسازی

جناب آقای دکتر شکیب عضو محترم شورای شهر تهران

جناب آقای مهندس محرابیان دستیار ویژه رییس‌جمهور

سلام علیکم

ورود حجم عظیمی آب به کارگاه ساخت ایستگاه و سپس تونل‌های فعال مترو، علاوه بر به خطر انداختن سلامت جمع کثیری از هموطنان عزیز و ایجاد نگرانی شدید در مردم، موجب ایراد خسارات سنگین به امکانات عمومی گردید.

ضروری است به اتفاق نسبت به بررسی دقیق و علمی چگونگی و علت و عوامل بروز این واقعه و میزان خسارات وارده و ارائه راههای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه اقدام و نتایج حاصل را به مردم عزیز و اینجانب اعلام نمایید.

محمود احمدی‌نژاد

کد مطلب 1588717

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