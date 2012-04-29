معلمان ششم ابتدایی در تمامی استانها ساماندهی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌فاطمه قربان با اشاره به برنامه‌های دوره ابتدایی برای ایجاد پایه ششم ابتدایی، اظهار داشت: نظام آموزشی در دو دوره شش ساله تعریف شده است که از سال تحصیلی92ـ1391 استقرار نظام «3ـ3ـ6» را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: از 8 فروردین 1391 جلساتی را با آموزش و پرورش تمام استان‌ها در تهران برگزار کردیم و گزارش کاملی از نظر ساماندهی فضا و نیروی انسانی اعلام شد.

به گفته قربان، گزارش‌ها حاکی از این بود که در تمام استان‌های کشور، آمادگی کامل به لحاظ فضا و نیروی انسانی ایجاد شده است و تنها آموزش اختصاصی نیروی انسانی باقی مانده است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش افزود: آموزش تخصصی نیروها از این ماه برای پایه دوم و ششم ابتدایی انجام می‌شود که تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت؛ آموزش عمومی نیروی انسانی از بهمن‌ماه انجام شده و با آمادگی کامل به استقرار نظام «3ـ3ـ6» خواهیم رفت.

وی با بیان اینکه هدفمان از ساماندهی نیروی انسانی فقط ساماندهی پایه ششم ابتدایی نبود، گفت: در تلاش بودیم تا ساماندهی اساسی در نیروی انسانی دوره ابتدایی انجام شود.

قربان اضافه کرد: در گذشته در بعضی مناطق به دلیل اینکه توجه خیلی خوبی براساس نیاز به توزیع نیروی انسانی نشده بود، شاهد مازاد نیرو در برخی مناطق و کمبود نیرو در مناطق دیگر بودیم؛ در حالی که باید جابه‌جایی نیروها براساس نیاز باشد.

وی افزود: وقتی که نیاز به نیروی انسانی داریم، طبیعی است که بتوانیم این افراد را در بخش‌های مورد نیاز جذب کنیم تا در یک منطقه با تراکم نیرو و در منطقه دیگر با کمبود نیرو مواجه نشویم؛ بحث ساماندهی نیروها مربوط به استقرار نظام «3ـ3ـ6» نیست، بلکه باید همه ساله نقل و انتقالات به این صورت انجام شود.

قربان اضافه کرد: با توجه به اینکه دوره ابتدایی مقطع حساس‌تری است باید معلم علاقه‌مند بوده و رشته تحصیلی‌اش مرتبط داشته باشد.

وی ادامه داد: ممکن است افراد زیادی در ادارات آموزش و پرورش باشند که رشته تحصیلی‌شان آموزگاری بوده یا در ابتدای فعالیت در آموزش و پرورش، آموزگار بودند و اکنون یکی دو سال است که در اداره مشغول به کار هستند، اگر این افراد خودشان بخواهند می‌توانند به دوره ابتدایی برگردند، در غیر این صورت هیچ اجباری نیست.