  1. جامعه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

معلمان ششم ابتدایی در تمامی استانها ساماندهی شدند

معلمان ششم ابتدایی در تمامی استانها ساماندهی شدند

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از تکمیل کادر نیروی انسانی برای ایجاد پایه ششم ابتدایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌فاطمه قربان با اشاره به برنامه‌های دوره ابتدایی برای ایجاد پایه ششم ابتدایی، اظهار داشت: نظام آموزشی در دو دوره شش ساله تعریف شده است که از سال تحصیلی92ـ1391 استقرار نظام «3ـ3ـ6» را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: از 8 فروردین 1391 جلساتی را با آموزش و پرورش تمام استان‌ها در تهران برگزار کردیم و گزارش کاملی از نظر ساماندهی فضا و نیروی انسانی اعلام شد.

به گفته قربان، گزارش‌ها حاکی از این بود که در تمام استان‌های کشور، آمادگی کامل به لحاظ فضا و نیروی انسانی ایجاد شده است و تنها آموزش اختصاصی نیروی انسانی باقی مانده است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش افزود: آموزش تخصصی نیروها از این ماه برای پایه دوم و ششم ابتدایی انجام می‌شود که تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت؛ آموزش عمومی نیروی انسانی از بهمن‌ماه انجام شده و با آمادگی کامل به استقرار نظام «3ـ3ـ6» خواهیم رفت.

وی با بیان اینکه هدفمان از ساماندهی نیروی انسانی فقط ساماندهی پایه ششم ابتدایی نبود، گفت: در تلاش بودیم تا ساماندهی اساسی در نیروی انسانی دوره ابتدایی انجام شود.

قربان اضافه کرد: در گذشته در بعضی مناطق به دلیل اینکه توجه خیلی خوبی براساس نیاز به توزیع نیروی انسانی نشده بود، شاهد مازاد نیرو در برخی مناطق و کمبود نیرو در مناطق دیگر بودیم؛ در حالی که باید جابه‌جایی نیروها براساس نیاز باشد.

وی افزود: وقتی که نیاز به نیروی انسانی داریم، طبیعی است که بتوانیم این افراد را در بخش‌های مورد نیاز جذب کنیم تا در یک منطقه با تراکم نیرو و در منطقه دیگر با کمبود نیرو مواجه نشویم؛ بحث ساماندهی نیروها مربوط به استقرار نظام «3ـ3ـ6» نیست، بلکه باید همه ساله نقل و انتقالات به این صورت انجام شود.

قربان اضافه کرد: با توجه به اینکه دوره ابتدایی مقطع حساس‌تری است باید معلم علاقه‌مند بوده و رشته تحصیلی‌اش مرتبط داشته باشد.

وی ادامه داد: ممکن است افراد زیادی در ادارات آموزش و پرورش باشند که رشته تحصیلی‌شان آموزگاری بوده یا در ابتدای فعالیت در آموزش و پرورش، آموزگار بودند و اکنون یکی دو سال است که در اداره مشغول به کار هستند، اگر این افراد خودشان بخواهند می‌توانند به دوره ابتدایی برگردند، در غیر این صورت هیچ اجباری نیست.

کد مطلب 1588719

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