عباس مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این فیلمها شامل معرفی مرکز ملی فرش ایران از پیمان زندی، کپی برابر اصل نیست اثر محمدرضا هنرمند، فرش، اسب، ترکمن خسرو سینایی، فرش عشایری بهروز افخمی است.

وی افزود: سایر آثار از فیلمسازان نظیر فرش زمین کمال تبریزی، فرش سه بعدی رخشان بنی‌اعتماد، قالی سخنگو بهرام بیضایی، دست آفرینی هدیه به دوست مجید مجیدی) و کجاست جای رسیدن عباس کیارستمی است.

مهدوی گفت: جشنواره فیلم صنعتی جهش مازندران از 25 تا 28 اردیبهشت همزمان با تهران در مازندران و در چهار شهر نوشهر، آمل، بابل و ساری برگزار خواهد شد.