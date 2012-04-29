به گزارش خبرگزاری مهر، این تمرین با گرم کردن بدن‌های بازیکنان آغاز شد و پس از آن، دروازه‌بان‌ها که مسعود داستانی هم به آن اضافه شده بود، تمرین خود را زیر نظر انور لوگوشیچ دنبال کردند. سایر سرخپوشان طبق نظر دنیزلی تمرینات پنج به دو را در دستور کار خود قرار دادند که ابتدا فقط با ضربات سر و بعد با ضربات پا انجام شد. برنامه بعدی، تمرین هشت به دو بود که مصطفی دنیزلی در همین بخش در جمع سرخپوشان حاضر شد و با آنها تمرین کرد.

پایان بخش تمرین هم بازی فوتبال در دو سوم زمین بود که سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس دستورات تاکتیکی خود را در جریان آن به بازیبکنان منتقل می‌کرد.

از اتفاقات مهم تمرین امروز، بازگشت شیث رضایی به برنامه‌ها‌‎ی آماده‌سازی بود که با بانداژ و اقدامات ویژه کادر پزشکی تمرین کرد تا وضعیتش بیشتر بررسی شود. کادر پزشکی هنوز نظر نهایی خود را در خصوص این بازیکن اعلام نکرده است. جواد کاظمیان و ایمون زاید هم به دلیل آسیب دیدگی از تمرینات گروهی معاف شدند.

از سوی دیگر وجیه الله چشمه سری در مورد آخرین وضعیت مصدومان تیم پرسپولیس گفت: شیث رضایی با بانداژ و اقدام‌های ویژه در تمرین امروز حضور داشت اما اینکه برای بازی با الهلال چه شرایطی داشته باشد، بعد از معاینه فردا معلوم می‌شود.

وی افزود: ابتدا باید ببینیم واکنش این بازیکن به تمرینی که امروز انجام داد، چگونه خواهد بود. در نهایت کادر پزشکی با هماهنگی کمیته پزشکی نظر خود را به کادر فنی اعلام می‌کند تا در این باره تصمیم گیری شود.

پزشک تیم پرسپولیس در ادامه درباه تمرین نکردن جواد کاظمیان و ایمون زاید، اعلام کرد: کاظمیان در تمرین روز شنبه از ناحیه چهار سر ضربه خورد که باعث خونریزی و التهاب شد. آسیب دیدگی جواد جدی نیست ولی یخ درمانی و بانداژ انجام شد، وضعیت او را فردا بررسی می‌کنیم.

وی در مورد وضعیت ایمون زاید خاطرنشان کرد: ایمون زاید مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس که از ناحیه تاندون همسترینگ آسیب دید، نگرانی کمتری داریم. او کنار زمین دوید و انتظار داریم برای بازی آماده باشد.

چشمه سری درباره وضعیت فشنگچی هم گفت: این بازیکن از ناحیه گردن توسط زنبور دچار گزیدگی شد که با تخلیه محل گزش اقدامات لازم برای کاهش التهاب انجام شد و مشکلی خاصی ندارد.