269 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه زابل آرای مردم را جمع آوری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان که با حضور رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: پنج هزار و 500 نفر اعم از هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی و عوامل پشتیبانی کار برگزاری مرحله دوم انتخابات نهمین دوره از مجلس شورای اسلامی را در منطقه سیستان برعهده دارند.

وی گفت: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند توسط هیئت های بازرسی، اجرایی و نظارت در منطقه سیستان اندیشیده شده است.

وی افزود: با ابطال آرای نفر دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند توسط شورای نگهبان، نفرات سوم و چهارم مرحله نخست انتخابات به مرحله دوم راه یافتند.

فرماندار زابل بیان داشت: جلب اعتماد حداکثری مردم برای مشارکت پرشور در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در اولویت برنامه های دست اندرکاران حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند قرار دارد.

وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد مردم این حوزه انتخابیه در مرحله نخست انتخابات مجلس نهم شرکت کردند، گفت: مردم سیستان همان گونه که در مرحله نخست انتخابات حماسه ‌ای عظیم خلق کردند این بار نیز در 15 اردیبهشت ماه به پای صندوق ‌های رای خواهند رفت.

کیخا اظهار داشت: مردم غیور و ولایتمدار این منطقه که همواره در صحنه های سیاسی و اجتماعی حضور پررنگی داشتند بار دیگر با حضور پرشور خود در پای صندوق های رای، دشمن را بیش از پیش ناامید خواهند کرد.

وی گفت: تاکنون هیچ تخلفی از تبلیغات انتخاباتی دو نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در منطقه سیستان گزارش نشده است.