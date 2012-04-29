به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح ویژه ارتقا امینت اجتماعی، ماموران انتظامی شهرستان قم نسبت به اجرای این طرح در مناطق از قبل تعیین شده اقدام کردند.



در اجرای این طرح، پنج نفر به اتهام سرقت از داخل خودرو، منزل و اماکن خصوصی دستگیر شدند.



ماموران در ادامه موفق شدند یک دستگاه تلفن همراه و یک قالیچه دستباف مسروقه را کشف و ضبط کنند.



متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قانونی داده شدند.



سرقت در قم و دستگیری سارق در قزوین



برابر گزارش واصله از پاسگاه انتظامی شکوهیه مبنی بر وقوع یک فقره سرقت به روش مسموم کردن مسافر در داخل اتوبوس بین شهری، پلیس موضوع را تحت بررسی و پیگیری قرار داد.



پس از بررسی موضوع مشخص شد متهم به سرقت با اتوبوس از مقصد تهران به قم حرکت کرده است و در طول مسیر با افراد ناشناس طرح دوستی ریخته و با تعارف بیسکویت به آن ها بیهوششان کرده است.



متهم پس از بیهوش شدن مسافران به سرقت لوازم شخصی آن ها اقدام کرده است.



پلیس آگاهی قم پس از شناسایی تصویر متهم و پیگیری های انجام گرفته متهم را در استان قزوین دستگیر کرد.



تداوم طرح ارتقا امنیت اجتماعی



در راستای اجرای طرح ویژه ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز، ماموران یگان امداد قم نسبت به اجرای این طرح در قسمت هایی از شهر قم اقدام کردند.



با اجرای این طرح تعداد 10 نفر از اراذل و اوباش، 12 نفر نگهدارنده مواد مخدر، پنج نفر متهم به سرقت منزل و مغازه دستگیر و مقادیری مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.

