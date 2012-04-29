فوت 63 درصدی مجروحان تصادفات برون شهری در مراکز درمانی گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار یدالله حسینی بر اقدامات موثرتر واحد های گشتی تاکید کرد و افزود: گستره واحد های گشتی باید شامل مسیرهای فرعی پر تردد و خطر ناک نیز باشد.

وی همچنین بر تغییر تاکتیک ماموریت، کمیت و کیفیت گشت اشاره کرد و اظهارداشت: با اجرای طرحهای بومی، محلی و استفاده از افسران کارآمد می توان شاهد کاهش بیشتر تصادفات در محورهای گیلان بود.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی گیلان غایت نگری در انجام وظایف را از ضروریات دانست و گفت: به تناسب مناسبتها، تعطیلات و شرایط جوی باید برنامه ریزی اصولی در محورها صورت گیرد.

وی به عوارض ناشی از تصادفات در جادهها اشاره کرد و افزود: شدت وقوع تصادف، عدم حضور به موقع برخی از دستگاههای امدادی و غیره موجب فوت 63 درصدی تصادفات برون شهری فروردین ماه سال جاری در مراکز درمانی گیلان شده که گله مندی خانوادهها را نیز به همراه داشته است.

حسینی در ادامه 77 درصد فوت شدگان ناشی از تصادفات جاده ای استان را مربوط به موتور سیکلت سواران ذکر کرد و اظهارداشت: پلیس به جهت ارتقای امنیت، برخورد با موتور سیکلت سواران متخلف را ماموریت ذاتی خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: برای قانونمند کردن موتور سیکلت سواران متخلف که امنیت خود و دیگران را به مخاطره می اندازند، پلیس نداشتن کلاه ایمنی، گارد حفاظتی (سپر جلویی یا دور پا ) انجام حرکتهای زیگ زاگ موتور سیکلت سواران را از اولویتهای خود قرار داده و برابر مقررات با آنان برخورد خواهد کرد.

معاون پلیس گیلان در ادامه با توجه به آغاز کار کشاورزی از دارندگان وسائط نقلیه کشاورزی خواست قوانین رانندگی را رعایت کرده و وسائط نقلیه کشاورزی خود را به شبرنگ، و دیگر علائم خطر و هشدار دهنده مجهز کنند.

کشف 7 کیلو تریاک در تالش

فرمانده انتظامی تالش از کشف هفت کیلوتریاک در این شهرستان خبرداد و گفت: با گزارش مردمی مبنی براینکه شخصی با هویت معلوم و با استفاده از یک دستگاه خودروی پیکان وانت اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان و شهرهای همجوار می کند بررسی موضوع در دستورکار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ حسین نیک فرد اظهار داشت: اکیپهای عملیاتی پلیس ضمن هماهنگی با مقام قضایی با کنترل محورهای ورودی شهرستان خودروی پیکان وانت مورد نظر را شناسایی و با رعایت نکات ایمنی خودرو مزبور را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه ماموران در بازرسی از داخل خودرو مقدار هفت کیلو مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کردند، افزود: در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم، مواد را از سه نفر که اهل و ساکن جنوب کشور بودند، خریداری کرده است.

فرمانده پلیس تالش با اعلام اینکه این مقدار مواد با یک دستگاه خودروی پژو 405 به شهرستان تالش حمل شده بود، گفت: شناسایی این خودرو نیز در دستور کار اکیپهای عملیاتی پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی اظهارداشت: ماموران با انجام گشتهای هدفمند خودروی پژو مورد نظر را در یکی از روستاهای تالش شناسایی و سرنشین آن را دستگیر کردند.

نیک فرد گفت: متهم ردیف دوم در بازجویی ها اعتراف کرد که با همکاری دو نفر دیگر از دوستان خود مواد مخدر را از شیراز برای فروش به تالش حمل کرده است.

وی در ادامه با اعلام اینکه دو متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند، یادآورشد: تلاش برای دستگیری دو متهم متواری ادامه دارد.

دستگیری 2 سارق سابقه دار در رشت

کارآگاهان آگاهی فرماندهی انتظامی گیلان طی عملیاتی دو سارق سابقه دار را دستگیر و 20 فقره سرقت را کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گیلان ضمن اعلام این خبر گفت: به دنبال افزایش وقوع سرقت از انبار منازل آپارتمانی و ساختمانهای در حال ساخت موضوع با تشکیل اکیپ ویژه عملیاتی از کار آگاهان پلیس آگاهی در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ عبادالله کریمی افزود: ماموران در بررسی های خود به یک نفر به هویت رضا مظنون شدند که با تحقیقات صورت گرفته در خصوص سوابق کیفری وی مشخص شد نامبرده از سارقان حرفه ایست.

وی اظهارداشت: کارآگاهان پس از اطمینان از نقش این شخص در این سرقتها با هماهنگی مقام قضایی وی را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گیلان گفت: این متهم درتحقیقات جامع علمی و پلیسی به 20 فقره سرقت سیم و کابل برق ساختمانهای در حال ساخت، سرقت از انباری منازل آپارتمانی و غیره با همکاری همدست خود اعتراف کرد.

وی همچنین با بیان اینکه در ادامه تحقیقات همدست وی نیز شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه پس از مدتی تعقیب و گریز دستگیر شد، افزود: دو مالخر نیز در این رابطه شناسایی و دستگیر که با تشکیل پرونده به همراه متهمان تحویل مرجع قضایی شدند.

کشف 8 هزار کیلو ذغال جنگلی قاچاق در آستارا



فرمانده انتظامی آستارا گفت: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی سه راهی قلعه این شهرستان در حین کنترل خودروهای عبوری به چهار دستگاه خودروی نیسان که در حال تردد از مسیر اردبیل به آستارا بودند،‌ مشکوک و با رعایت نکات ایمنی و موازین قانونی نسبت به توقف خودروها اقدام کردند.

سرهنگ نادر خورسند اظهار داشت: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودروها موفق به کشف هشت هزار کیلو ذغال جنگلی قاچاق شدند.

وی همچنین با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند از مردم این شهرستان خواست در صورت مواجهه با هر گونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.

قابل تو جه مشمولان دارای برگه کسری خدمت

معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان از مشمولان دارای کسری خدمت خواست تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری وضعیت خود را مشخص کنند.

مشمولان دارای کسری خدمت به جزء کسری بسیجی چنانچه دارای برگه کسری خدمت صادر شده در سال 90 و ماقبل آن باشند حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری فرصت دارند برای تائید کسری خدمت خود فقط به یگان صادر کننده کسری خدمت مراجعه کنند.

بنا به اعلام معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان در صورت انقضای این مهلت، کسریهای صادر شده فاقد اعتبار هستند.

همچنین مشمولان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن گویای 09680 تماس حاصل کنند.