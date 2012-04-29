به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زجاجی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح شعبه استانی موسسه قرض الحسنه دانشجویان در کردستان اظهار داشت: راهبرد جهاد دانشگاهی حضور همه جانبه در دانشگاه ها و انجام فعالیت های فاخر فرهنگی و تلاش برای ارتقاء سطح توانمندی های دانشجویان در عرصه های علمی و فرهنگی است.

وی ادامه داد: صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران با الهام گرفتن از تعالیم عالیه اسلام به منظور انجام خدمات عام المنفعه و تقویت ارزش ها و ترویج فرهنگ اسلامی قرض الحسنه در جامعه به ویژه جامعه دانشگاهی آغاز به کار کرده است و انتظار می رود که با مشارکت خود دانشجویان این طرح با موفقیت اجرایی شود.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور بیان کرد: این صندوق اهتمام دارد تا با پرداخت وام های بدون بهره در کنار ترویج این سنت حسنه به حل بخشی از مشکلات مالی و معیشتی دانشجویان و دانشگاهیان و همچنین تامین نیازهای ضروری برای انجام کارهای علمی و بهبود زندگی آنها بپردازد.

زجاجی افزود: منابع صندوق از طریق سپرده های قرض الحسنه و کمک های بلاعوض خیرین، اعضای صندوق، نهادها، سازمان ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تامین و تجهیز می شود.

وی یادآور شد: ترویج فرهنگ قرض الحسنه در جامه دانشگاهی، کمک به تامین بخشی از نیازهای مالی و معیشتی و بهبود زندگی دانشگاهیان، جذب منابع و کمک های خیرین حقیقی و حقوقی برای گسترش فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان و دانشگاهیان، حمایت مالی از پژوهشگران در انجام پژوهش های کاربردی مصوب از جمله اهداف احداث این صندوق است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به ضرورت این صندق در جامعه دانشگاهی گفت: نیاز جامعه دانشگاهی به یک سیستم مالی و اعتباری اختصاصی به منظور حمایت خاص از پویندگان عرصه های دانش و پژوهش، لزوم حمایت های مالی بلاعوض از واجدین شرایط در محیط های دانشگاهی و لزوم حمایت مالی و اعتباری از پژوهش های کاربردی مصوب است.

زجاجی یادآور شد: جمعیت مخاطب این صندوق ها تمامی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و دولتی و غیردولتی در سراسر کشور است و به همین دلیل تمام خیرین و نیکوکارانی که مایل باشند در زمینه حمایت از دانش و پژوهش و پدید آورندگان آن خدمت کنند نیز می توانند در این طرح مشارکت داشته باشند.

وی در پایان افزود: 12 هزار و 345 نفر اعضا با چهار میلیون 947 ریال حجم سپرده و 31 میلیون 261 ریال حجم تسهیلات اهدایی از جمله فعالیت های اولیه این صندوق در سطح کشور به شمار می رود.