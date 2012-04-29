کیومرث نیاز آذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سه رشته تربیت بدنی، تاسیسات، نرم افزار کامپیوتر و آموزشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی ساری دانشجو می پذیرد.

وی افزود: این دانشگاه در ۱۵ رشته مدیریت خانواده، علمی کاربردی حسابداری، امور اداری، تربیت بدنی، الکترونیک عمومی، الکتروتکنیک برق صنعتی، الکتروتکنیک تاسیسات الکتریکی، نقشه برداری، کارهای عمومی ساختمان، نقشه کشی معماری، تاسیسات، مکانیک خودرو، صنایع فلزی جوشکاری، نرم افزار کامپیوتر، گرافیک برای سال تحصیلی جدید دانشجو می پذیرد.

نیازآذری افزود: داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم در یکی از شاخه های فنی و حرفه ای یا کار و دانش نظام جدید متوسطه یا دیپلم کامل هنرستان نظام قدیم متوسطه بوده می‏توانند در رشته متجانس با رشته فارغ التحصیلی خود ثبت نام کنند.



وی تاکید کرد : این داوطلبان برای ثبت نام و شرکت در آزمون می توانند به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری، مهلت ثبت نام آزمون دوره های کاردانی پیوسته را تا ساعت 24 روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت۹۱ اعلام کرد و گفت: داوطلبان طی این مدت می‏ توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مذکور نسبت به مشاهده و دریافت دفترچه راهنما اقدام کنند.



وی تصریح کرد: فروش کارت اعتباری ثبت نام در این آزمون به صورت اینترنتی از طریق پایگاه فوق انجام خواهد شد و به طور همزمان داوطلبان امکان تهیه کارت اعتباری از طریق خودپردازهای بانک ملی ایران را خواهند داشت.



وی افزود: بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، آزمون دوره کاردانی پیوسته سال 9۱ دانشگاه آزاد اسلامی در یک نوبت صبح برای تمام رشته ها روز جمعه ۳۰ تیر 139۱ برگزار خواهد شد.



نیازآذری تاکید کرد: تمامی کلاسهای دوره کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی ساری در آموزشکده فنی و حرفه ای سما ساری تشکیل خواهد شد.