  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۱۴

موحدنیا:

استان زنجان میزبان دو رقابت مهم ووشو

استان زنجان میزبان دو رقابت مهم ووشو

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ووشو استان زنجان از برگزاری دو ر قابت مهم و معتبر ووشو به میزبانی استان زنجان گفت: رقابت‌های بین‌المللی جام پارس و مسابقات ووشو غرب آسیا به زنجان سپرده شد.

رامین موحدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بعد از نشست مشترک مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان و رئیس فدراسیون ووشو مبنی بر برنامه‌ریزی برای چگونگی میزبانی مسابقات بین‌المللی جام پارس در زنجان، میزبانی مسابقات غرب آسیا نیز به این استان واگذار شد، افزود: با توجه به واگذار شدنم میزبانی دو رقابت مهم ووشو به استان زنجان، ورزش این استان در تیرماه امسال روزهای پرترافیکی را پشت سر خواهد گذاشت.
 
وی با یادآوری اینکه مسابقات بین‌المللی جام پارس قرار است طی روزهای 24 و 25 تیرماه امسال در زنجان برگزار شود، ادامه داد: دومین دوره مسابقات ووشو غرب آسیا نیز قرار است قبل از رقابت‌های بین‌المللی جام پارس و طی روزهای 20 و 21 تیرماه به انجام برسد که برگزاری این دو رویداد بزرگ در زنجان باعث خواهد شد تا همه نگاه جامعه ورزشی کشور به‌ویژه ووشو به زنجان معطوف شود.
 
موحدنیا با تأکید بر اینکه هیئت ووشو زنجان و اداره‌کل ورزش و جوانان استان از آمادگی کامل برای برگزاری این دو رویداد بزرگ ورزشی برخوردارند، افزود: زنجان در اواخر سال گذشته نیز میزبان مسابقات بین‌المللی سنگنوردی جام فجر بود و توانست با برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رقابت‌ها، رضایت مسئولان فدراسیون جهانی را برای میزبانی ایران جلب کند، به همین خاطر سعی می‌کنیم این دو رویداد بزرگ نیز به بهترین شکل و در شأن نام ووشو زنجان برگزار شود.
کد مطلب 1588747

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها