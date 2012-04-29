به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان‌ جنوبی گفت: امسال با هدف برق‌ رسانی به روستاهای بالای 10 خانوار درصدد تامین برق روستاهای دورافتاده هستیم تا در سال جدید روستای بدون برق نداشته باشیم.

محمد علی ضامن اظهار داشت: در سال گذشته در راستای برق ‌دار کردن دورترین روستاهای دارای سکنه، شاهد برگزاری جشن برق‌ رسانی به روستاهای بالای 20 خانوار در کشور و استان بودیم.

وی گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها در سال گذشته موجب کاهش 8 تا 9 درصدی مصرف برق در این استان شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان‌ جنوبی افزود: بیشترین میزان کاهش مصرف برق درخراسان ‌جنوبی در بخش مشترکان خانگی بوده است.

ضامن فرهنگ ‌سازی مناسب را در کاهش مصرف برق در بخش‌های مختلف به وِیژه مشترکان خانگی موثر دانست و گفت: قانون هدفمندی یارانه ‌ها نیز یکی از موثرترین عوامل در کاهش مصرف و بهینه سازی مصرف برق و مدیریت صحیح مصرف در بخش‌های مختلف بوده است.

5 هزار انشعاب برق در واحدهای مسکن مهر خراسان‌ جنوبی واگذار شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان ‌جنوبی گفت: در سال گذشته پنج هزار فقره انشعاب در واحدهای مسکن مهر استان برق‌ دار شده است.

محمدعلی ضامن در بازدید از روند برق ‌رسانی به پروژه‌های مسکن مهر استان اظهار داشت: در سال گذشته 17 هزار و 119 انشعاب تک فاز و 879 انشعاب سه فاز به متقاضیان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان با بهره‌گیری از اعتبارات داخلی و استانی و همچنین مشارکت متقاضیان در پروژه‌های نیرو رسانی اقدام خوبی انجام داده است، تصریح کرد: طی این مدت 237 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 103.5 کیلومتر شبکه فشار ضعیف و 315 واحد پست احداث شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان ‌جنوبی بیان داشت: با بهره ‌گیری از منابع مختلف 28 روستای بدون برق در استان برق‌ دار شده که از این تعداد 26 روستا از طریق توسعه شبکه برق سراسری و دو روستا توسط سیستم برق خورشیدی از نعمت روشنایی برق برخوردار شده‌اند.

نرخ خاموشی در استان 46 ثانیه در روز

ضامن گفت: با اجرای شبکه ‌های رینگ و مانور و ارتقای پایداری شبکه توانسته ‌ایم متوسط نرخ خاموشی مشترکان استان را تا حد 46 ثانیه در روز به ازای هر مشترک کاهش دهیم که این میزان بسیار پایین ‌تر از میانگین کشوری است.

وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته در زمینه کاهش تلفات، موفقیت‌های ارزنده‌ای داشته‌ ایم، ادامه داد: این در حالی است که تلفات انرژی در شبکه‌ های توزیع با فاصله قابل توجهی نسبت به میانگین کشوری از 7.32 به 7.20 در پایان سال کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان ‌جنوبی به پیاده‌سازی سیستم GIS شبکه‌های توزیع اشاره کرد و گفت: در راستای بهره‌ گیری از سیستم‌های جدید اطلاعاتی این سیستم در بخش عمده‌ای از سطح استان پیاده‌ سازی تا در راستای خدمات ‌رسانی بهتر از آن بهره‌ برداری شود.

ضامن یادآور شد: در حوزه فوق توزیع نیز با اقدامات صورت گرفته علاوه بر ارتقای پایداری، کمیت و استمرار برق در سطح استان زیرساخت‌های مناسبی را برای توسعه صنعت و اشتغالزایی فراهم کرده است.

وی، احداث و بهره برداری از پست 400 بیرجند و بهره‌برداری از خط 400 کیلو ولت قاینات، بیرجند و زاهدان را از جمله آثار زیرساخت‌ها برای توسعه صنعت و اشتغالزایی عنوان کرد.