به گزارش خبرنگار مهر، نخستین بازی از سومین روز مسابقات فوسال غرب آسیا بین تیم های ایران و فلسطین ساعت 16 ظهر روز یکشنبه آغاز شد که نیمه اول این مسابقه با برتری 9 بر صفر ایران دقایقی پیش خاتمه یافت.

گلهای این بازی های محمد کشاورز، جواد اصغر مقدم، وحید شمسایی، حسین طیبی بیدگلی وعلی اصغر حسن زاده به ثمر رساندند.

این بازی در ورزشگاه 6 هزار نفری ارومیه و در بین تماشاگران پرشور ارومیه ای در یک بازی تهاجمی از سوی ایران و برتری کامل این تیم در نیمه دوم در حال ادامه است.

دقایقی دیگر از دومین بازی از سومین روز مسابقات فوتسال غرب آسیا اردن و کویت به مصاف هم خواهند رفت