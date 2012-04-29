سید محمد جعفری در گفتگو با خبرنگارمهر، از تولید بیش از سه هزار تن خیار گلخانه ای و بیش ازشش هزار تن خیار بوته ای در جویبار خبر داد.
وی با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و کاهش مصرف انرژی در بخش کشاورزی اظهار داشت: تولید کشت محصولات گاخانه ای بسیار ضروری است.
جعفری با بیان اینکه گلخانه مکانی بوده که کنترل برای تولید محصولات کشاورزی درتمام فصول، اشتغالزایی، رونق اقتصادی وصادرات باید توامان انجام شود افزود: این مسائل موجب شد تا تمهیداتی برای کشت گلخانه ای فراهم شود.
وی بیان داشت: جویبار دارای سطح زیرکشت 320 هکتار خیاربوته ای، با عملکرد بیش از 19 تن درهکتار و تولید بیش از شش هزار تن است.
وی با اشاره به اینکه جویبار دارای 25 هکتار اراضی خیار گلخانه ای است، افزود: 25 نفر در این بخش اشتغال دارند.
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