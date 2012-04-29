به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان عنوان کرد: این طرح در اردبیل، مشگین شهر، پارس آباد ، خلخال و گرمی با سرشماری و شناسایی خانوارها توسط آمارگیران و بهورزان دانشگاه علوم پزشکی استان انجام داده می شود.

وی اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را در استان ضروری دانست و افزود: این نظام در سه سطح و با توزیع عادلانه منابع و امکانات بهداشتی درمانی در استان اجرا و عملیاتی می شود.

به گفته استاندار اردبیل سطح اول این طرح مربوط به پزشکان عمومی خانواده ها است که خدمات اولیه از جمله ویزیت و هزینه درمان به طور رایگان خواهد بود.

صابری سطح دوم را تخصصی و سطح سوم مراجعه را پزشکان فوق تخصص اعلام کرد و افزود: ارتباط این سطوح در نظام ارجاع تعریف شده به طوریکه فرد نمی تواند بدون مراجعه به پزشک سطح اول به سطوح تخصصی و فوق تخصصی ورود پیدا کند.

رئیس شورای سلامت استان پاسخگویی به نیازهای مردم در سطوح مختلف، توزیع عادلانه امکانات بهداشتی درمانی، دسترسی آسان و سریع مردم به خدمات، پرهیز از هزینه های مضاعف و صرفه جویی در وقت و انرژی را از جمله مزایای این طرح عنوان کرد.

وی افزود: به منظور دست یابی به اهداف و عملیاتی کردن این طرح دستگاههای اجرایی دخیل و همچنین اصحاب رسانه باید در جهت فرهنگ سازی این طرح تلاش موثر و گسترده ای را انجام دهند.

صابری اهداف طرح پزشک خانواده را مشابه طرح هدفمند کردن یارانه ها دانست و اظهار کرد: در این طرح هر ایرانی باید یک پزشک عمومی مستقل و بدون واسطه دارد و با تشکیل پرونده سلامت و مراجعه ماهانه یک بار می تواند از مشاوره های مستمر و مداوم پزشکی استفاده کند.

وی همچنین بر لزوم توجه به تأمین آب شرب بهداشتی تأکید کرد و متذکر شد: برای رفع معضلات و عوامل خطر ساز بهداشتی، مسئولین ذیربط با برنامه ریزی اصولی در کلرزنی مجاز آب دقت و توجه بیشتری کنند.





