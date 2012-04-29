بنادر کهن ایرانی نشانه حاکمیت ایران بر خلیج فارس هستند

تیمور یزدان‌شناس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت 10 اردیبهشت، روز خلیج فارس اظهار داشت: در جای جای خلیج فارس، بنادر کهنی وجود دارد که سابقه دیرینه آن، حاکمیت ایران بر خلیج فارس را مشخص می‌کند.

وی اضافه کرد: حضور سلیمان سیرافی در شهرستان کنگان و بندر سیراف و حاکمیت دریانوردان و تجاری که در این دیار مسئولیت حاکمیت بر خلیج فارس برعهده آنان بوده است، از برگ‌های زرین تاریخ در این ارتباط است.

فرماندار کنگان ادامه داد: خلیج فارس نامی کهن است که از قدیم وجود داشته و تا ابد سرافراز خواهد ماند و هیچ کشور بیگانه‌ای نمی‌تواند در این مورد بحث کند.

وی با اشاره به دفاع جانانه مردم جنوب، دلیران تنگستان، دشتستان، دشتی و در گذشته‌ای دورتر کنگانی‌ها از این مرز و بوم تصریح کرد: ما نسل امروز نیز رسالت داریم که از این حاکمیت و خلیج همیشه فارس دفاع کنیم.

یزدان‌شناس در ادامه ضمن تبریک مجدد این روز به راست قامتان استان بوشهر گفت: این روز تا همیشه در حافظه تاریخی مردم در جای جای این دیار جاودان خواهد ماند.

وی با تاکید بر حاکمیت ایران بر خلیج فارس و جزایر سه‌گانه ادامه داد: هیچ کشور بی‌گانه‌ای حق دخالت در سرنوشت این جزایر را ندارد و بر اساس اسناد تاریخی موجود این جزایر ایرانی هستند و ایرانی خواهند ماند.

فرماندار کنگان بیان داشت: روز ملی خلیج فارس روز بزرگی برای همه مردم ایران بویژه ساحل نشینان خلیج تا ابد فارس است.