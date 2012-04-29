به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام قاسم روانبخش عصر امروز در مناظره با محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از وی پرسید چرا آیت الله مصباح یزدی بیانیه رسمی در حمایت از جبهه پایداری صادر نمی کند در حالی که حضرات آیات مهدوی کنی و یزدی با صدور بیانیه مشترک حمایت خود را از فهرست جبهه متحد اصولگرایان اعلام کرده اند گفت: منش آیت الله مصباح همین است. ایشان نمی خواهد با صدور بیانیه هایی مردم را وادار به امری کنند که خود یا دیگران می پسندند.

وی خاطرنشان کرد آیت الله مصباح یزدی در انتخابات 84 و 88 نیز هیچ بیانیه ای رسمی در حمایت از احمدی نژاد صادر نکردند اما این خانواده علامه مصباح بودند که برای کمک به ستاد احمدی نژاد در سال 88 طلاهای خود را فروختند و پول آن را به ستاد انتخاباتی احمدی نژاد دادند. همچنین در آن دوران شاگردان آیت الله مصباح نیز در جاههای مختلف برای سخنرانی می رفتند و این مسائل باعث شد که مردم متوجه گرایش ایشان شوند.

آیت الله مصباح معتقدند در جبهه سیاسی کسانی که با فتنه و انحراف موضع گیری کرده اند حضور داشته باشند

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی با بیان اینکه آیت الله مصباح یزدی حزب را قبول ندارند افزود: ایشان جبهه سیاسی را فراتر از حزب می دانند و معتقدند در جبهه سیاسی می توان افراد ولایتمدار و کسانی که با فتنه و انحراف موضع گیری کرده اند حضور داشته باشند.

روانبخش با بیان اینکه آیت الله مصباح به هیچ وجه وارد ریز جزئیات نمی شوند افزود: این گونه نیست که گمان کنید ایشان در تمامی ریز فهرست جبهه پایداری اظهار نظر کرده باشند. بنده چندین سال در هفته نامه پرتو حضور دارم در این چند سال نیز ایشان هیچگاه امر و نهی نکرده اند و فقط مطالب را خیلی باز مطرح می کنند.