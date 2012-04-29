ابراهیم آزادی کناری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اثرات مثبت آموزش مهارت های زندگی با رویکرد دینی با عنوان طرح رحمت در این شهرستان،‌ خواستار استمرار این طرح در نکا شد.



وی آموزش چهره به چهره مهارت های زندگی با رویکرد دینی توسط مربیان مجرب را از اساسی ترین نیازهای خانواده های ایرانی بر شمرد.

آزادی کناری،از نحوه اجرایی شدن کلاس های طرح رحمت در این شهرستان ابراز خرسندی کرد.



فرماندار نکا با اشاره به عزم این شهرستان مبنی بر کیفی سازی و استمرار این دوره های آموزشی، از اختصاص 200 میلیون ریال برای استمرار اجرایی شدن این طرح در نکا در سالجاری خبر داد.