به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سعادتی با اشاره به اینکه تمام موضوعات مرتبط با منطقه آزاد انزلی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است،از مدیرعامل این منطقه به دلیل اجرایی کردن مصوبه دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت " طرح تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی " و اعطای این هدیه به مردم استان سپاسگزاری کرد.

وی همچنین تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی را خبر خوشی برای مردم استان ارزیابی کرد و اظهارداشت: گیلان قابلیتهای با ارزش متعددی در حوزههای ترانزیتی، تجاری، صنعتی و گردشگری دارد و این منطقه می تواند نقش بسیار موثری در مسیر تحقق این ظرفیتها برای تحقق اهداف مقام معظم رهبری ایفا کند.

استاندار گیلان با اشاره به سفر اخیر خود به جمهوریهای داغستان و آستاراخان روسیه گفت: با توجه به جایگاه استراتژیک استان به ویژه بندرانزلی در مسیرهای تجاری بین المللی بنادر فعال و در حال ساخت در محدوده این شهرستان 10 برابر روسیه ظرفیت و پتانسیل دارد.

وی با بیان اینکه کارگروه پیگیری تحقق پروتکلهای منعقده در سفر به داغستان در استانداری تشکیل شده اشت، افزود: اجرای طرح تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی باعث گسترش اشتغال در حوزههای خدمت رسانی، بالا رفتن کیفیت و توسعه حمل نقل عمومی به همراه تنوع بخشی به خدمات قابل ارائه به گردشگران استان و در نهایت رونق بیشتر تجارت در منطقه آزاد انزلی می شود.

سعادتی با تصریح براینکه همه مدیران استان مکلف به همکاری با منطقه آزاد انزلی به عنوان قطب اقتصادی استان هستند، یادآورشد: با توجه به تفویض اختیارات ویژه از سوی رئیس جمهوری به مدیران عامل مناطق آزاد امید است با همدلی بتوان حداکثر بهره برداری ممکن را از ظرفیتهای این منطقه در مسیر توسعه استان و ایران اسلامی به عمل آورد.