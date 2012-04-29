سید عباس حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک روز جهانی کار و کارگر به این قشر زحمتکش، اظهار داشت: کارگران در تحقق شعار تولید ملی نقش بسزایی بر عهده دارند.

وی افزود: کارگران موتور محرکه کار و تولید بوده و می‌توانند با کوشش موجب عزت و سربلندی ایران اسلامی شوند.

حسینی نژاد گفت: بدون شک دسترنج کار و کوشش کارگران بوده که موجبات خودکفایی و استقلال کشور را فراهم و کشور را از وابستگی به بیگانگان رها می کند.

فرماندار ساری با تاکید بر اینکه حفظ و حراست از ارزشهای اسلامی همواره بر دوش کارگران است ادامه داد: این کارگران هستند که می‌توانند با سختکوشی و کارهای طاقت‌ فرسا چرخ‌های صنعت کشور را به چرخش درآورده و از سرمایه‌های کشور به خوبی حفظ و حراست کنند.

حسینی نژاد افزود: فداکاری کارگران در دوران هشت سال دفاع مقدس غیرقابل انکار بوده و امروز این کارگران هستند که در سنگر تولید جان ‌نثاری و افتخار را برای کشور به ارمغان می‌آورند.

وی کار، تلاش و حمایت از سرمایه و کار ایرانی را موجب بی ‌اثر شدن توطئه‌های دشمنان دانست.