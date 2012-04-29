سید مجید محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فوتبال نساجی مازندران دارای پیشینه بسیار ارزشمندی بوده که سرمایه اصلی آن هواداران بی شمار قائم شهری و مازندرانی این تیم هستند.

وی افزود: همدلی و همراهی هواداران تیم فوتبال نساجی مازندران در کمتر تیم فوتبالی یافت می شود و این امر هواداران نساجی مازندران را نسبت به سایر هواداران باشگاه های ورزشی کشور متمایز می کند.

محمدیان اظهار داشت: همراهی و همدلی اصحاب رسانه در روند موفقیت های تیم فوتبال نساجی مازندران مهم بوده و در زمان بروز مسائل و مشکلات خبرگزاری ها، سایت های مجازی و نشریات استان پیگیر موضوع بوده و هیچگاه در راه رسیدن به مطالبات تیم فوتبال نساجی مازندران کوتاهی نکردند.

وی با تقدیر از رسانه های گروهی به واسطه همراهی ، حمایت و اطلاع رسانی اخبار این باشگاه افزود: رسانه های گروهی بازوان توانمند تیم فوتبال نساجی مازندران هستند.