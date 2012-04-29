به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید داوود موسوی امروز در مراسم رونمایی از پلاک خودرو منطقه آزاد انزلی افزود: مناطق آزاد در سطح بین المللی با هدف از میان بردن بوروکراسی اداری، جذب سرمایه گذار، گسترش تجارت و ترانزیت تشکیل شده و دراین میان جذب سرمایه گذار مولد که منجر به اشتغالزایی می شود، مهمترین کارکرد مناطق آزاد است.

وی همچنین اجرای این مصوبه از سوی منطقه آزاد انزلی را هدیه ای از سوی این سازمان و دولت خدمتگذار به مردم گیلان ارزیابی کرد و اظهارداشت: تردد خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی یکی از امور بسیار مشکل است که با پیگیریها و تلاشهای مدیران و مسئولان این منطقه، سایر ادارات، نهادهای استان و کشور محقق شده است.

امام جمعه بندر انزلی گفت: اجرای این مهم و کار بزرگ از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی باعث تسریع در چرخه اقتصادی، تجاری و گردشگری استان خواهد شد.

وی با تصریح براینکه تردد خودرو با پلا منطقه آزاد انزلی حرکتی بزرگ در راستای سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، افزود: جامعه دینی که می خواهد به عنوان الگوی جهانیان معرفی شود نباید خود را در حوزه سیاسی و فرهنگی محدود کند چراکه هم اکنون میدان اصلی مبارزه ایران اسلامی در عرصه های اقتصادیست موضوعی که در راهبردهای مقام رهبری و تلاش دولت خدمتگذار هویداست.

موسوی با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی مرکز توجهات و فعالیتهای اقتصادی تجاری گیلان است، اظهار امیدواری کرد: با شکوفایی روزافزون آن و همدلی همه مسئولان این منطقه به مرکز فعالیتهای اقتصادی کشور در آسیای میانه و قفقاز تبدیل شود.