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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۲۲

زعفری در گفتگو با مهر:

ترکیب تیم مازندران در رقابت های تنیس روی میز کشور مشخص شد

ترکیب تیم مازندران در رقابت های تنیس روی میز کشور مشخص شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت پینگ پنگ مازندران گفت: ترکیب تیم مازندران برای شرکت در رقابت های تنیس روی میز دسته برتر نوجوانان دختر کشور مشخص شد.

عباس زغفری در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار داشت: فاطمه مختار رضایی‌، ‌صبا صفری‌،  ‌فاطمه حسین پور‌ و ‌غزاله بقایی ‌نفرات اعزامی مازندران به این رقابتها هستند.

وی بیان داشت: این رقابتها به میزبانی ساوه برگزار و تیم مازندران با توجه به آمادگی مطلوب ورزشکاران اعزامی، از امیدهای درخشش و کسب عنوان شایسته در این رقابتها است.

رئیس هیئت پینگ پنگ مازندران افزود: رشد و توسعه زیرساخت های این ورزش و احداث مکان های تخصصی برای علاقمندان این رشته، در دستور کار هیئت تنیس روی میز مازندران قرار دارد.

زعفری گفت: برنامه اصلی ما در سالهای اخیر، توجه به سنین پایه و تشکیل کمیته های استعداد یابی بوده که این روند تا شناسایی استعدادهای جدید تنیس روی میز استان ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 1588769

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