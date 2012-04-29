ترکیب تیم مازندران در رقابت های تنیس روی میز کشور مشخص شد

عباس زغفری در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار داشت: فاطمه مختار رضایی‌، ‌صبا صفری‌، ‌فاطمه حسین پور‌ و ‌غزاله بقایی ‌نفرات اعزامی مازندران به این رقابتها هستند.

وی بیان داشت: این رقابتها به میزبانی ساوه برگزار و تیم مازندران با توجه به آمادگی مطلوب ورزشکاران اعزامی، از امیدهای درخشش و کسب عنوان شایسته در این رقابتها است.

رئیس هیئت پینگ پنگ مازندران افزود: رشد و توسعه زیرساخت های این ورزش و احداث مکان های تخصصی برای علاقمندان این رشته، در دستور کار هیئت تنیس روی میز مازندران قرار دارد.

زعفری گفت: برنامه اصلی ما در سالهای اخیر، توجه به سنین پایه و تشکیل کمیته های استعداد یابی بوده که این روند تا شناسایی استعدادهای جدید تنیس روی میز استان ادامه خواهد یافت.