به گزارش خبرنگار مهر کاروس کی‌روش در نشت خبری که از ساعت 16 امروز یکشنبه در سالن اجتماعات کمپ تیم‌های ملی برگزار شد پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد.

چرا موزامبیک انتخاب شد؟

وی در ابتدا در پاسخ به این پرسش که براساس چه برنامه‌ای موزامبیک به عنوان حریف تدارکاتی تیم ملی انتخاب شده است گفت:‌ ما برای تیم ملی برنامه‌های تنظیم کردیم که براساس آن حرکت می‌کنیم. قسمتی از برنامه های ما شامل اردویی بود که برای دیدار با موریتانی پشت سر گذاشتیم و برنامه های دیگر ما از امروز برای دیدار با موزامبیک آغاز خواهد شد.

فرصت کافی نداریم

وی ضمن اشاره به این که بازیکنان تیم‌های پرسپولیس، استقلال ، سپاهان و لژیونرها به علت درگیری با مسابقات باشگاه‌های خود نمی‌توانند تیم ملی را همراهی کنند گفت: ‌در غیاب این نفرات ناچار شدیم از بازیکنانی جدید دعوت به عمل آوریم. ما برای آماده سازی تیم ملی فرصت کافی در اختیار نداریم و باید از فرصت‌هایی که به وجود می‌آید همانند اردوی گذشته و اردوی فعلی به نحو احسان استفاده کنیم.

دلایل انتخاب حریفان تیم ملی

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به اهمیت اردوهای تیم ملی اشاره کرده و گفت: در پاسخ به این پرسش که چرا موزامبیک را انتخاب کردیم باید بگویم ما برای انتخاب حریفان تدارکاتی چند اصل را مد نظر قرار می‌دهیم؛ در درجه اول با تیم‌هایی بازی می کنیم که آمادگی رویارویی با تیم ملی را داشته باشند همچنین در حد و سطح تیم ملی ایران بوده و اینکه خواسته‌های ما را برای بازی تدارکاتی برآورده کنند.

این دیدارها فرصتی برای جوانان است

کی‌روش فرصت برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم‌هایی چون موزامبیک و موریتانی را برای جوانان فوتبال ایران مغتنم خواند که خود را نشان دهند و گفت: موزامبیک برای ما در دسترس از تیم های دیگر بود و ما این تیم را براساس منافعی که مد نظرمان بود انتخاب کردیم البته باید بگویم موزامبیک یکی از دو یا سه تیمی بود که ما می توانستیم با آن بازی کنیم. به عقیده من منافع ما با تیمی چون موزامبیک یکی است و این تیم می‌تواند در سطحی که ما می خواهیم خود را آماده کنیم به تیم ملی کمک کند.

دنبال ساختن تیم جدید نیستم

وی ضمن یادآور اینکه تیم ملی در زمان دیدار با موزامبیک پیشنهادهای دیگری هم داشته است که آن را رد کرده‌، گفت: من به دنبال ساختن تیم جدید نیستم و با دعوت از بازیکنان جوان فقط می خواهم موقعیت حضور در تیم ملی را به بازیکنانی بدهم که شرایط همراهی تیم ملی را دارند و با حضور آنها مقدمات ساختن تیمی قوی‌تر را فراهم آورم. در این راه وظیفه من این است که چه در ایران و چه در خارج از کشور بهترین‌ها را انتخاب کنم.

قدرت تصمیم گیریمان بهتر می شود

وی به اهمیت دیدار مقابل موزامبیک اشاره کرد و گفت: هدف بعدی ما اردوی ترکیه است اما در حال حاضر چیزی که اهمیت دارد دیدار با موزامبیک است. بعد از این دیدار و بازی دوستانه‌ای که با موریتانی داشتیم به شناخت لازم از بازیکنان رسیده و قدرت تصمیم گیری بهتری خواهیم داشت شاخص‌ترین بازیکنان را انتخاب کنیم. با شناختی که از بازیکنان به دست آورده‌ایم این احتمال وجود دارد که چهره‌های جدیدی را به اردوی نهایی تیم ملی دعوت کنم.

برنامه تیم ملی تا دیدار با ازبکستان

"به خاطر اهمیت بازی‌های تیم ملی در ماه ژوئن کمپ‌های ما تا پیش از دیدار با ازبکستان از اهمیت زیاد برخوردار راست" کی‌روش با بیان این جمله افزود: اردوی بعدی ما از روز 14 ماه می آغاز می شود. این آخرین اردوی ما پیش از دیدار با ازبکستان است در همین راستا به دنبال برگزاری یک بازی دوستانه در تاریخ 19 یا 20 می هستیم.

برنامه دیدارهای تیم ملی

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اعلام اینکه اردوی این تیم از 14 تا 20 ماه می(25 تا 31 اردیبهشت) در تهران پیگیری می شود و این تیم تا بیست و یکم ماه می(7 خرداد) به ترکیه سفر خواهد کرد خاطرنشان کرد: در تاریخ 27 ماه می یک دیدار دوستانه را در استانبول مقابل عراق برگزار خواهیم کرد و بعد از برگزاری این بازی از ترکیه به ازبکستان سفر می‌کنیم. برنامه این اردو را از خیلی پیش از این هماهنگ کرده بودیم و امیدوارم که تمامی بازیکنانی که می خواهیم در تاریخ 14 می(25 اردیبهشت) در اختیار تیم ملی باشند.

اخباری شنیده ام که صحت ندارد

کارلوس کی‌روش در پاسخ به این پرسش که آیا در سفر به ازبکستان از امکانات موجود در این کشور راضی نبودید گفت: خوشحالم که این سوال را مطرح کردید. از شما می‌خواهم اگر سوالی دارید در کنفرانس یا خارج از آن به صورت سیستماتیک به مدیر رسانه‌ای تیم ملی در میان بگذارید تا شایعه‌ای به وجود نیاید. متاسفانه در چندین هفته اخیر خیلی از اخبار شنیده شده است که به هیچ عنوان صحبت ندارد که یکی از آنها همین بحث سفر من به ازبکستان بود. من سفر خوبی به ازبکستان داشتم و در این سفر از هتل و امکانات این کشور بازدید کردم و باید بگویم شرایط ازبک‌ها مطلوب است و زمین خوبی هم دارند که در حال ترمیم آن هستند.

بعد از پایان لیگ حرف هایم را خواهم زد

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که نظرتان در مورد فوتبال ایران و لیگ این کشور چیست؟ آیا آن طور بوده که مد نظر داشته‌اید؟ گفت: من نمی‌توانم جواب سوال شما را بدهم چون هنوز لیگ برتر به اتمام نرسیده و دو هفته از حساس ترین دیدارهای لیگ باقی مانده است اما یکسری مطالب است که بعد از مسابقات لیگ به شما خواهم گفت. از آنجایی که نمی خواهم کلمه و جمله‌ای بگویم که برخی ها آن را به صورت دیگری برداشت کنند در حال حاضر حرفی نمی‌زنم تا مبادا مشکل ایجاد شود.

نباید به مسائل حاشیه ای توجه کنیم

کی‌روش با ابراز خرسندی از اینکه تمامی نزدیکان تیم ملی به سختی تلاش می‌کنند تا این تیم به موفقیت بر سد گفت: من حس می کنم و می دانم که امسال اکثریت باشگاه‌‌ها حمایت لازم را از تیم ملی داشته اند و در این راه آنچه از آنها بر می‌آمده است را انجام می‌دهند. بازیکنان هم تلاش زیادی می‌کنند تا تیم ملی به جام جهانی صعود کند . در این شرایط باید به این تلاش‌ها و کمک‌ها توجه کنیم نه مسایل حاشیه‌ای و نکاتی که به ظاهر اهمیت داشته باشد.

جام جهانی برای ایران از 14 روز دیگر آغاز می شود

وی در ادامه یادآور شد: خیلی وقتی است این را می گویم و امروز هم آن را یادآوری می کنم. امروز 29 آ‌وریل است و اردوی بعد ما از 14 ماه می آغاز می‌شود. برای ما جام جهانی از 14 روز دیگر آغاز خواهد شد. این را بارها گفته و دوباره و دوباره تکرار می‌کنم که جام جهانی برای ما از 14 روز دیگر آغاز خواهد شد. الان زمانی است که باید در مورد چیزهای مثبت صحبت کنیم و در این راه از افرادی کمک گرفته و با اشخاصی صحبت کنیم که دلشان برای تیم ملی می‌تپد.

منافع ملی بر هر چیزی ارجح است

کی روش تصریح کرد: جام جهانی ما در سال 2014 و در برزیل نیست. جام جهانی ما از 14 روز دیگر شروع می‌شود. فکر می‌کنم الان زمان و لحظه‌ای است که تمرکز همه ما باید روی تیم ملی باشد. من این را 6 ماه، 5 ماه، 4 ماه، 3 ماه، 2 ماه، 1 ماه پیش گفتم و امروز هم تکرار کردم که جام جهانی ما از 14 روز دیگر آغاز خواهد شد. الان زمانی است که باید دست به دست هم دهیم و منافع تیم ملی را بر هر چیزی ارجحیت دهیم. در این خصوص من تصمیم گیرنده نهایی نیستم وتنها وظیفه من این است ک بگویم منافع تیم ملی بر هرچیزی ارجحیت دارد.

باید حق هواداران فوتبال را داد

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: هنوز چیزهایی زیادی است که دارم در مورد فوتبال و کشور ایران یاد می‌گیرم اما یک چیزی است که در مورد آن در کشور ایران اطمینان دارم و آن هم این است که حق طرفداران فوتبال ایران این است همه ما دست به دست هم دهیم برای صعود تیم ملی به جام جهانی. الان لحظه‌ای است که باید منافع شخصی را کنار بگذاریم و تمرکز کنیم برای راهیابی به جام جهانی. در این راه کی‌روش به تنهای نمی تواند کار خاصی انجام دهم.

مشکل از کنفدراسیون فوتبال آسیاست!

وی در پاسخ به خبرنگار مهر که از او پرسید با توجه به حضور تیم‌های پرسپولیس، استقلال و سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا از غیبت بازیکنان این تیم در اردوی نهایی، تیم ملی لطمه نخواهد خورد؟ گفت: این مشکل مربوط به لیگ ایران، باشگاه‌ها و مربیان ایرانی نیست در حقیقت ای اف سی چنین مشکلی را برای همه باشگاه‌ها به وجود آورده است که ما هم به نوعی با آن دست به گریبان هستیم.

دو صندلی داریم برای یک نفر

وی در این خصوص افزود: ما در حال حاضر دو صندلی داریم که یکی می‌خواهد روی آن بنشیند. از قدرت من خارج است که بخواهیم بازیکنان را روی صندلی تیم ملی بنشانم و بیاید افراد دیگر مشخص کنند که بازیکنان باید روی کدام صندلی بنشینند. در مورد مشکلی که ای اف سی برای ما به وجود آورده فقط من می‌توانم بگویم که باید بهترین تصمیم گیری بهترین نتیجه اتخاذ شود.

می خواهیم بهترین ارتباط را با باشگاه ها داشته باشیم

کی روش در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد در غیاب بازیکنان شاخص استقلال و پرسپولیس و سپاهان نفراتی جدید را به تیم ملی دعوت کنید،‌ گفت: ما تصمیم گیری می‌کنیم تا بهترین تیم را در زمان لازم آماده کنیم. من یک چیزی را می‌دانم و پیغامی که برای شما دارم این است که ما دنبال راه حل خوبی هستیم تا تیم ملی ارتباط خوبی با باشگاه‌ها داشته باشد. قطعاً ‌اگر این اتفاق بیافتد بهترین نتیجه را خواهیم گرفت. در مقطع زمانی فعلی وظیفه من این است که با مشکل به وجود آمده با ذهنیت مثبت برخورد کنم و بهترین تصمیم را بگیرم.

کنفدراسیون پیشنهاد ما را قبول نکرد

وی تاکید کرد: ما و دیگر کشورهای آسیای تلاش خود را کردیم که مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را تغییر دهیم اما کنفدراسیون فوتبال آسیا این پیشنهاد را قبول نکرد. با این شرایط باید با باشگاه‌ها صحبت کرده و به بهترین راه حل برسیم.

مصدومیت اشکان جزیی است

وی مشکل مصدومیت اشکان دژآگه را جزیی خواند و از بازگشت او به میدان ظرف یکی دو هفته آینده خبر داد و از خصوص حضور لژیونری دیگر به نام قوچان زاده در تیم ملی گفت:‌ در مورد بازیکن خاصی صحبت نمی‌کنم اما در هفته های آینده خبرهای خوشی را خواهید شنید.