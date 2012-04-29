محمد تقی حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام کمبود آب شرب دراستان گفت: مجموع تولید آب شرب برای بیش از 780 هزار مشترک مازندرانی 8.5 مترمکعب بر ثانیه بوده درحالی که برای رسیدن به آبی مطلوب و قابل قبول 2.5 تا 3 مترمکعب بر ثانیه در استان کمبود آب داریم.

وی با اشاره به مشکل آب کلاردشت افزود: متأسفانه بابت پرداخت به موقع میزان خسارت سیل کلاردشت اعتباری اختصاص نیافت ولی برای حل مشکل پیش آمده منتظر تخصیص اعتبار بحران نشدیم و با تخصیص دو میلیارد و 300 میلیون تومانی که ازطریق آبفای کشور و اعتبار استانی برای سیل کلاردشت اختصاص داده شده بود کارشروع شد.



حسین زاده در خصوص پروژه های در دست اقدام استان افزود: هم اکنون 160 پروژه ریز و درشت در حوزه آب و آبفای در استان در دست اجرا داریم که به 160 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی بیان داشت: 20 میلیارد تومان اعتبار ازسوی وزیر اقتصاد و دارایی برای تأمین آب استان اختصاص که امیدواریم با جذب کل اعتبار تا پایان برنامه پنجم بتوانیم پروژه ها را به اتمام برسانیم.



وی در خصوص شبکه های فرسوده استان گفت: از مجموع شش هزار و 300 کیلومترشبکه آبرسانی موجود در 53 شهر استان، هزار و 600 کیلومترآن فرسوده بوده و نیازبه تعویض دارد.

حسین زاده پیش بینی کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه با جذب 160 میلیارد تومان اعتبار بتوانیم لوله های فرسوده را تعویض کنیم.



مدیرعامل آبفای شهری مازندران درخصوص اجرای فاضلاب های شهری گفت: هم اکنون هشت شهر استان سیستم دفع بهداشتی فاضلاب آن در دست اجرا و یا فازاول آن در دست بهره برداری بوده که پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم، 9 شهر دیگر اجرای فاضلاب آن آغاز شود.



حسین زاده افزود: ادغام آبفای شهری و روستایی برای تسهیل در رسیدگی به مشکل آب آشامیدنی در استان در حال بررسی بوده که نتیجه این ادغام درنیمه دوم امسال اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر سلامت آب شرب مردم استان گفت: با آزمایش هرروزه آب آشامیدنی در سطح استان که زیر نظرعلوم پزشکی استان صورت می گیرد آب شرب مردم استان سالم بوده و مردم هیچگونه نگرانی از بابت آب آشامیدنی نداشته باشند.