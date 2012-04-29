به گزارش خبرنگار مهر، جلال سیاح ظهر یکشنبه در گردهمایی مشترک فرمانداران منطقه سیستان در فرمانداری زابل اظهار داشت: مردم حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند در مرحله نخست انتخابات بیشترین میزان مشارکت را در مقایسه با سایر حوزه های انتخابیه استان داشتند.

وی گفت: مرحله نخست انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند در سلامت کامل برگزار شد و هیچ گزارشی مبنی بر تخلف انتخاباتی از این حوزه دریافت نشده است.

وی افزود: شرایط قومی موجود در منطقه باعث شد که در مرحله نخست انتخابات اتهاماتی به مسئولان دست اندرکار از سوی بدخواهان وارد شود اما نوع برگزاری مطلوب انتخابات مرحله اول در سیستان نشان از بی ‌طرفی و بی ‌غرضی کامل مسئولان حوزه‌ های انتخابیه بوده است.

معاون امنیتی - انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: تعدادی از افراد درصدد ایجاد حاشیه سازی، دروغ پردازی و کم رنگ نشان دادن رابطه مردم با مسئولان هستند که خوشبختانه مردم این استان از بصیرت بسیار بالایی برخوردار هستند و با این گونه افراد برخورد می ‌کنند.

وی گفت: تصمیم گیرنده نهایی برای تایید انتخابات در حوزه‌ های انتخابیه فقط شورای نگهبان است.

وی افزود: افرادی مجاز به رای دادن در مرحله دوم انتخابات مجلس نهم هستند که حتما در مرحله نخست به نامزدهای حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند رای داده باشند و اگر در مرحله نخست در حوزه انتخابیه دیگری رای خود را به صندوق انداخته باشند، نمی توانند در این مرحله شرکت کنند.

سیاح اظهار داشت: همچنین افرادی که در مرحله نخست انتخابات مجلس نهم در هیچ حوزه ای شرکت نکرده اند و رای اولی هایی که در این مرحله واجد شرایط رای دادن شده اند می توانند در انتخابات مرحله دوم حوزه انتخابیه زابل شرکت کنند.

وی گفت: با توجه به ابطال آرای نفر دوم حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند، انتخابات مرحله دوم این حوزه 15 اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود.