پرورش 55 هزار تن آبزی در مازندران

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش اقتصادی این میزان تولید 225 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به تلاش آبزی پروران و نظارت کارشناسان شیلاتی اظهار داشت: 20 درصد آبزیان پرورشی کشور توسط شیلات مازندران تولید می شود که این امر به خاطر اقلیم مناسب و ظرفیتهای بالا ی آبزی پروری در مازندران است.

مدیرکل شیلات مازندران افزود: شش هزار نفر به صورت مستقیم در بیش از دو هزار و 400 مرکز آبزی پروری در استان مشغول فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: تلاش بهره برداران، ارتقا دانش فنی و مهارت حرفه ای آنان، افزایش راندمان تولید در واحد سطح، توسعه مکانیزاسیون، پرورش گونه های جدید و بهره گیری از یافته های جدید علمی و فنی از عوامل موثر در دستیابی به این تولید است.