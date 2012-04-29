  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۵

حبیب نژاد به مهر گفت:

پرورش 55 هزار تن آبزی در مازندران

پرورش 55 هزار تن آبزی در مازندران

بابلسر - خبرگزاری مهر: مدیر کل شیلات مازندران گفت: با پرورش 55 هزار تن آبزی در سال گذشته، مازندران رتبه نخست را در این بخش به خود اختصاص داده است.

حسن حبیب نژاد  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارزش اقتصادی این میزان تولید 225 میلیارد تومان است.

وی  با اشاره به تلاش آبزی پروران و نظارت  کارشناسان شیلاتی اظهار داشت: 20 درصد  آبزیان پرورشی کشور توسط شیلات مازندران تولید می شود که این امر به خاطر اقلیم مناسب و ظرفیتهای بالا ی آبزی پروری در مازندران است.

مدیرکل شیلات مازندران افزود: شش  هزار نفر به صورت مستقیم در بیش از دو هزار و 400  مرکز آبزی پروری در استان مشغول فعالیت هستند.  

وی تاکید کرد: تلاش بهره برداران، ارتقا دانش فنی و مهارت حرفه ای آنان، افزایش راندمان تولید در واحد سطح، توسعه مکانیزاسیون، پرورش گونه های جدید و بهره گیری از یافته های جدید علمی و فنی از عوامل موثر در دستیابی به این تولید است.

کد مطلب 1588777

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها