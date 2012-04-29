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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۴۵

سرهنگ میر کمالی:

ضرورت تحقق شعار تولید ملی فرهنگ سازی است

ضرورت تحقق شعار تولید ملی فرهنگ سازی است

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه اراک گفت: فرهنگ سازی حداقل کاری است که در راستای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کارو سرمایه ایرانی می توانیم انجام دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عطاء‌الله میرکمالی ظهر یکشنبه درهمایش بسیج کارگری سپاه روح الله استان مرگزی گفت: تلاش در جهت تحقق این شعار و فرهنگ سازی برای مردم در جهت استفاده از تولیدات داخلی موجب رونق اقتصادی کشور خواهد شد و آثار و برکات خوبی خواهد داشت.

وی  با تاکید بر اهمیت جایگاه کار و تولید در زندگی انسان گفت: ائمه اطهار بویژه حضرت علی(ع) در زمینه کار و تولید سفارشات و روایات متعددی را بیان کرده‌اند.
 
فرمانده سپاه ناحیه اراک افزود: عرصه کار و تولید جزء پارامترهایی است که باید کسانی که در آن تلاش و کوشش می‌کنند به این کار و زحمت خود افتخار کنند
 
سرهنگ میرکمالی افزود: امیدواریم کارگران بسیجی  در عرصه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی،  با بکارگیری رهنمودهای  مقام معظم رهبری  و توصیه‌ها و سفارشات ائمه معصومین مایه مباهات برای نظام و ولایت امر مسلمین باشند.
 
وی افزود: کارگران جزء دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی هستند و استان مرکزی در عرصه دفاع و پشتیبانی های دوران دفاع مقدس 11 هزار شهید کارگر تقدیم نظام کرده است
 
کد مطلب 1588779

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