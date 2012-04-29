ضرورت تحقق شعار تولید ملی فرهنگ سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عطاء‌الله میرکمالی ظهر یکشنبه درهمایش بسیج کارگری سپاه روح الله استان مرگزی گفت: تلاش در جهت تحقق این شعار و فرهنگ سازی برای مردم در جهت استفاده از تولیدات داخلی موجب رونق اقتصادی کشور خواهد شد و آثار و برکات خوبی خواهد داشت.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه کار و تولید در زندگی انسان گفت: ائمه اطهار بویژه حضرت علی(ع) در زمینه کار و تولید سفارشات و روایات متعددی را بیان کرده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه اراک افزود: عرصه کار و تولید جزء پارامترهایی است که باید کسانی که در آن تلاش و کوشش می‌کنند به این کار و زحمت خود افتخار کنند

سرهنگ میرکمالی افزود: امیدواریم کارگران بسیجی در عرصه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با بکارگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و توصیه‌ها و سفارشات ائمه معصومین مایه مباهات برای نظام و ولایت امر مسلمین باشند.

وی افزود: کارگران جزء دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی هستند و استان مرکزی در عرصه دفاع و پشتیبانی های دوران دفاع مقدس 11 هزار شهید کارگر تقدیم نظام کرده است

