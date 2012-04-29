نوسازی بدنه هتل تاریخی ایران پایان یافت

علیرضا خزائلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بدنه سازی هتل ایران با دستور شهردار قزوین در راستای بهبود سیما و منظر شهری و همچنین حفظ و احیاء تاریخی شهر صورت گرفته است.



وی با اشاره این که این پروژه بدنه سازی هتل توسط واحد عمرانی سازمان نوسازی و بهسازی اجرا شده است اضافه کرد: پروژه یاد شده در مدت سه ماه به اتمام رسید.



مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین یادآورشد: با توجه به این که خیابان سپه به عنوان قدیمی ترین خیابان ایران، با گذر زمان از مرکز توجه دور مانده بود، نوسازی و بهسازی مجدد آن می تواند روحی دوباره به کالبد شهر بدمد.



خزائلی اظهار امیدواری کرد: با اجرای پروژه های عمرانی و نوسازی بناهای تاریخی و قدیمی علاوه بر احیاء بافت های تاریخی شهر، موجب جلب رضایت شهروندان و مسئولان هم می شود.

به گفته خزائلی مرمت و نوسازی هتل ایران دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه داشته است.