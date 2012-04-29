دومین جشنواره کتابهای نفیس و هنری برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر مراسم اختتامیه دومین جشنواره کتابهای نفیس و هنری عصر امروز یکشنبه با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، حجت الاسلام رسول جغفریان رئیس موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی، علی اکبر اشعری دبیر کل شورای سیاستگذاری این جشنواره و محمدرضا سعیدآبادی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در محل مجلس شورای ملی و کتابخانه مجلس برگزار شد.

برگزیدگان و شایستگان تقدیر این جشنواره عبارتند از:

در بخش کتب مذهبی ودینی هیئت داوران ، قرآن کریم به خط مرحوم احمد نی ریزی را از انتشارات خانه فرهنگ گویا شایسته دریافت لوح تقدیر دانستند. در این بخش اثری شایسته دریافت تندیس جشنواره نشد.

در بخش کتابهای هنری ، کتاب افسانه جاویدان فرش از انتشارات فرهنگسرای میردشتی شایسته تقدیر شناخته شد و کتاب شیرینی‌های سنتی و مدرن پانیذ که توسط نشرسمیرا منتشر شده است، برنده تندیس جشنواره شد.

در بخش کتابهای ادبی دیوان حافظ به خط غلامحسین امیرخانی از انتشارات فرهنگسرای میردشتی به عنوان اثر شایسته تقدیر شناخته شد و هیئت داوران در این زمینه کتابی را شایسته دریافت تندیس جشنواره معرفی نکردند.

در بخش ایران شناسی کتاب ایران عصر قاجار از انتشارات فرهنگسرای میردشتی عنوان اثر شایسته تقدیر را دریافت کرد و کتاب از تهران تا تهران از انتشارات یساولی برنده تندیس جشنواره شد.

در حوزه کتابهای چاپ برگردان اربعین عبدالرحمن جامی از انتشارات آفرینش های آستان قدس رضوی شایسته تقدیر و تندیس جشنواره به کتاب مصحف شریف ارسنجانی از انتشارات موسسه عظام هنر رسید.

در پایان این مراسم از اسماعیل دمیرچی به خاطر تدوین کتاب هویت‌های پایه دار تقدیر شد همچنین از نشر جامع هنر به عنوان برگزیده بخش لیتوگرافی، از چاپخانه خانه فرهنگ و هنر گویا به عنوان برگزیده بخش چاپ و از گروه ترنج به عنوان برگزیده بخش صحافی تقدیر به عمل آمد.