حسین جان جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح سئوال از دانش آموزان با موضوع "اگر شهردار بودید چه میکردید"، افزود: این طرح با استقبال دانشآموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان روبرو بوده و تاکنون 200 نامه از سوی دانشآموزان به شهرداری ارسال شده است.
وی افزود: آموزش ساخت و ساز در مدارس سبب آشنایی جوانان با امور مربوط به عمرانی و ساخت و ساز شده و موجب می شود مسائل ساخت و ساز برای آنها نهادینه و فرهنگسازی شود تا بتوانیم در آینده از این پتانسیل ها بهره ببریم.
شهردار بهنمیر اظهار داشت: این طرح برای پیشبرد اهداف شهرداری و آشنایی دانشآموزان با مسائل شهری و مشارکت شهروندان برای ارتقا زندگی شهرنشینی و آماده کردن نسل های جدید برای برخورد با مسائل و مشکلاتی که در آینده با آن روبرو خواهند شد بسیار راهگشا خواهد بود.
جهانی بیان داشت: در چند مورد استفاده از افکار عمومی سبب رونق و پیشرفت چشمگیر شهر شده که تصمیم گرفتیم این کار را به صورت نهادی در تمام امور مورد استفاده قرار دهیم که بسیار رضایت بخش بود و امیدواریم این طرح در تمام ادارههای کشور اجرایی شود.
وی ادامه داد: نامگذاری معابر، تفکیک و بازیافت زباله، اهمیت و ضرورت حفظ و نگهداری فضای سبز از جمله اقدامات شهرداری با ایدههای عمومی است.
بابلسر - خبرگزاری مهر: شهردار بهنمیر گفت: با اجرای طرح های شهرداری، امور عمرانی در مدارس بهنمیر فرهنگ سازی می شود.
حسین جان جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح سئوال از دانش آموزان با موضوع "اگر شهردار بودید چه میکردید"، افزود: این طرح با استقبال دانشآموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان روبرو بوده و تاکنون 200 نامه از سوی دانشآموزان به شهرداری ارسال شده است.
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