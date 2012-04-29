حسین جان جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح سئوال از دانش آموزان با موضوع "اگر شهردار بودید چه می‌کردید"، افزود: این طرح با استقبال دانش‌آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان روبرو بوده و تاکنون 200 نامه از سوی دانش‌آموزان به شهرداری ارسال شده است.



وی افزود: آموزش ساخت و ساز در مدارس سبب آشنایی جوانان با امور مربوط به عمرانی و ساخت و ساز شده و موجب می شود مسائل ساخت و ساز برای آنها نهادینه و فرهنگ‌سازی شود تا بتوانیم در آینده از این پتانسیل ها بهره ببریم.



شهردار بهنمیر اظهار داشت: این طرح برای پیشبرد اهداف شهرداری و آشنایی دانش‌آموزان با مسائل شهری و مشارکت شهروندان برای ارتقا زندگی شهرنشینی و آماده کردن نسل های جدید برای برخورد با مسائل و مشکلاتی که در آینده با آن روبرو خواهند شد بسیار راهگشا خواهد بود.



جهانی بیان داشت: در چند مورد استفاده از افکار عمومی سبب رونق و پیشرفت چشمگیر شهر شده که تصمیم گرفتیم این کار را به صورت نهادی در تمام امور مورد استفاده قرار دهیم که بسیار رضایت ‌بخش بود و امیدواریم این طرح در تمام اداره‌های کشور اجرایی شود.



وی ادامه داد: نامگذاری معابر، تفکیک و بازیافت زباله، اهمیت و ضرورت حفظ و نگهداری فضای سبز از جمله اقدامات شهرداری با ایده‌های عمومی است.