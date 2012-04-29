به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی شریف بعد از ظهر یکشنبه در همایش بهار هنر البرز که در سالن شهید فهمیده کرج با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران و مسئولان استانی برگزار شد، اظهار داشت: آنچه هنرمند را ماندگار کرده و یاد و نام آن را در اذهان جاودانه می کند اخلاق مداری و پایبندی به اصول ارزش های انسانی است.



رئیس حوزه هنری کل کشور ادامه داد: در قرآن کریم و روایت و احادیث اسلامی به عمل صالح و اخلاق مداری سفارش و تاکید بسیاری شده است.



وی با اشاره به بزرگان فرهنگ و هنر همچون مرحوم جلال ذوالفنون اضافه کرد: بزرگان هنر کشور علاوه بر هنر از اخلاق و منش و کردار پسندیده ای برخوردار بوده و همواره الگو و سرآمد جامعه هنری بوده اند و همین امر آنها را جاوادن و ماندگار می کند.



رئیس حوزه هنری کل کشور افزود: همه هنرمندان پیشکسوت کشور به اخلاق شهرت دارند و فروتنی، مردمی بودن و پایبند به ارزش های انسانی فاکتور اصلی ماندگاری آنها شده است.



وی اظهار داشت: رشد و شکوفایی هنر ایرانی باید در دستور کار و دغدغه نهادهای ذی ربط باشد و بتوانیم با ایجاد بسترهای مناسب استعدادهای بالقوه را بالفعل کرده و هنر و استعداد ایرانی را به اقصی نقاط جهان صادر کنیم.



مدیرکل حوزه هنری کشور حمایت از تولیدات و آثار ارزشمند فرهنگی و هنری هنرمندان کشور را از اولویت های حوزه هنری کشور دانست.

وی همایش بهار هنر البرز را گامی موثر در جهت معرفی هنرمندان پیشکسوت استان دانست و اضافه کرد: امیدواریم برگزاری چنین همایش هایی در استان البرز ادامه پیدا کند تا فرهنگ و هنر البرز آنطور که شایسته ظرفیت های آن است معرفی شود.