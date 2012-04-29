غلامرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برای کاهش خسارات ناشی از باران های بهاری اجرای پروژه بندهای رسوب گیر سنگی و ملاتی هر ساله در بیشتر روستاها از جمله اردجین،خلج و نیزحوضه آبخیزسد شویر عملیاتی می شود.

وی ادامه داد: کنترل آب های سطحی،افزایش سفره های آب های زیر زمینی، جلوگیری از فرسایش خاک،مهار رواناب ها از مزایای مهار سیلاب ها در خرمدره بوده است.

محمودی تصریح کرد: آنچه حائز اهمیت است ضرورت انجام اقدامات هماهنگ و اعمال مدیریت صحیح و جامع در حوزه های آبخیز و مطالعات جامع سیل خیزی است تا بتوان با اجرای پروژه هایی از وقوع سیلاب ها با دامنه خسارت زیاد را کاهش داد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خرمدره ، در ادامه از کاشت 250 هزار اصله نهال در 2 هزار هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد و یادآور شد: متاسفانه سرمای اواخر اسفند سال گذشته موجب شد تا در زمان کاشت این درخت، درختکاران چندان تمایلی برای کاشت نداشته باشند.

محمودی بر لزوم معرفی جاذبه های طبیعی،گیاهان دارویی و مراتع بکر منطقه اسلام آباد و الونداین شهرستان تاکید کرد و یادآور شد: نگاه گردشگری به این منطقه می تواند در معرفی بیش از پیش این شهرستان به ویژه در جذب توریسم تاثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: مناطق اطراف سد خلیفه لو،سد شویر،آبشار روستای آراناج جزو ظرفیت های گردشگری مغفول مانده این شهرستان محسوب می شود.