مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایران‌چک ‌جایی در قوانین پولی و بانکی کشور ندارد و جلوی انتشار آن گرفته شود.



نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار اظهار داشت: ایران چک‌های رایج در کشور به هیچ وجه مشمول قوانین چک نمی‌شود.



وی افزود: ایران چک‌های رایج در کشور تضمینی و مسافرتی نبوده و مورد تایید بانکها هم نیست.

نجف نژاد گفت: قانون تصریح دارد که تعهد پرداخت از سوی بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌ ها و هرگونه بدهی فقط با پول رایج کشور امکان ‌پذیر بوده از این رو ایران چک، پول رایج کشور نیست و چنین تعهدی از سوی بانک مرکزی خلاف قانون است.



عضو کمیسیون کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی بر اساس قانون عهده‌دار چاپ اسکناس و ضرب سکه رایج کشور بوده و چاپ ایران چک که پول رایج کشور نیست از سوی بانک مرکزی قانونی نیست.