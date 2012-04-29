توصیه اکید رهبری درباره پرونده فساد/پاتوق دیزی و قلیان برخی آقایان/انتقاد از متهمی که اخیرا پست گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت اداری با اشاره به پرونده فسادمالی اخیر گفت: از روز اول که از این فساد مطلع شدیم هجمه های زیادی از داخل و خارج شکل گرفت و خارج نشینان گفتند که نظام، قدرت برخورد با این فساد را ندارد. شایعات و تهمتها هم آغاز شد ولی الحمد لله با وجود تبلیغات توانستیم با کار شبانه روزی و دستگاههای ذیربط و دادستان کل و قضات دادسرا و دادگاهها و کارشناسان متعدد، بخش زیادی از پرونده را آماده دادگاه کنیم.

وی افزود: البته افراد معدودی در این پرونده با برخی غفلتها فرار کردند که امیدواریم برگردند و عادلانه محاکمه شوند ولی در هر حال توانستیم این پرونده را مدیریت کنیم.

آنهایی که می گویند این فساد کوچک است سرشان را زیر برف کرده اند

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در اینکه این فساد بزرگ بوده است تردید نکنید. گاهی کلماتی از برخی صادر می شود که می گویند برخورد دستگاه قضایی در این پرونده سیاسی بوده است. من می گویم که کسی که این فساد را کوچک عنوان کند مانند فردی است که سرش را زیر برف کرده است. مگر می شود سه هزار میلیارد پول در اختیار افراد غیر باشد و در کار خود مصرف نشود فساد محسوب نشود. این پولها باید در تولید به کار گرفته می شد ولی نشد. امروز یک جوان برای یک یا دومیلیون وام باید کلی دوندگی کند ولی گروهی به آسانی سه هزار میلیارد تومان پول را از بانکها می گیرند. آیا این فساد نیست؟ ما در این پرونده پنهان کاری نمی کنیم.

باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است

وی افزود: برخی می گویند: حالا چه شد؟ من می گویم خیلی کار شده. ما دادگاه را علنی برگزار کردیم و قاضی تمام صحبتها را می شنود و تمامی مستندات پرونده مهم است. آیا به راستی کیفهای پر از پول و رشوه فساد نیست؟ کیفهای پر پول به مسئولان بانکی دادن فساد نیست؟ فساد پس چیست؟ این فساد بزرگ است زیرا اعتماد عمومی را هم خدشه دار کرده است ولی ما ایستاده‌ایم و باید به مردم حقایق را بازگو کنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است.

تمام مدیران بانکها در پرونده فساد احضار شده‌اند

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: گفتند که چرا بانکی که مقصر بوده مسئولش کنار نشسته که ما این را قبول نداریم زیرا همه مدیران بانکها در این پرونده را خواسته‌ایم. برخی تخلف اداری داشته‌اند و برخی هم رشوه گرفته اند. ما مسئول بانکی نداریم که متهم باشد ولی احضار نشده باشد.

رشوه 12 میلیاردی یکی از مدیران بانکها

آقایی در این پرونده 12 میلیارد تومان رشوه گرفته است و وقتی دادستان می‌گوید پولها را برگردان سریع 5 میلیارد تومانش را برمی‌گرداند و این یعنی آنها پول زیادی در اختیار دارند.

رهبری گفتند پرونده فساد تا هر کجا که رفت ادامه دهید

آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: مقام معظم رهبری هم در سخنرانی‌ها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفته اند در این پرونده پیگیری قاطع داشته باشید و تا هر کجا که رفت ادامه دهید.

وجود یک اختاپوس ارتباطی بزرگ در کشور

رئیس قوه قضائیه از رگه‌های پنهان فساد در کشور خبر داد و افزود: یک ارتباط اختاپوسی در کشور وجود دارد که با بده بستانها توانایی دارند مشکلات را در هر کجا حتی در دستگاه قضا حل کنند. هر چند خیلی را در این مورد یافته ایم.

یک رستوران پاتوق برخی آقایان شده است

در یک رستوران پاتوق درست کرده‌اند که عده‌ای از آقایان و حتی قضات هم در آن رفت و آمد دارند. در این رستوران هر چند دیزی و قلیان چاق می‌کنند ولی گفتگوها و زد و بندهایی رخ می‌دهد.

چرا یک متهم آزاد شده پست می‌گیرد و آن را رسانه‌ای می‌کنند

در ماجرایی قوه قضائیه متهم پرونده‌ای را مورد رافت اسلامی قرار می دهد. چه دلیلی دارد بعد از آزادی آن شخص پستها و حکم‌های قارچ گونه صادر شود. شخصی که کار اجرایی ندارد حکم کوچکی به کسی می‌دهد و این حکم رسانه‌ای می‌شود. اشخاص بر روی منصبها تاثیر گذار شده اند و آن را بزرگ می کنند.

برای رضای خدا بده بستان نکنید

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: من به بزگواران و مسئولان عرض می کنم برای رضای خدا از بده بستانها بیرون بیایید. مردم می دانند که گاهی دستگاه قضا به مصالح کشور برخی پرونده‌ها را فعلا پیگیری نمی‌کند ولی این دلیل نمی شود این شخص را در منصبی بگمارند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: می گویند خیلی از بانکها قفل کرده‌اند و وام نمی دهند. من می گویم قوه قضائیه حامی بانکها است و اگر هر مسئول بانکی و مسئول دولتی از سوی قوه قضائیه مشکلی برای ارائه خدمات در توسعه تولید ملی مشاهده کرد به دفتر من گزارش دهد.