رضا جانباز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه 57 درصد از شهروندان مازندران قبوض آب بهای خود را در سال 89 به صورت غیر حضوری و الکترونیکی پرداخت کردند، گفت: پرداخت غیر حضوری قبوض آب بهای مشترکین مازندران به 77 درصد رسید.

وی با اشاره به اینکه پرداخت غیر حضوری قبوض آب موجب سهولت درانجام امور، کاهش حجم ترافیک شهری، کاهش مصرف سوخت و صرفه جویی در وقت می شود تصریح کرد: پرداخت الکترونیکی قبوض از سوی مشترکان رشد چشمگیری در سال های اخیر داشته است.

جانباز با بیان اینکه کاهش مغایرتهای بانکی و به روز بودن حسابها از دیگر مزایای پرداخت الکترونیک آب بها است تصریح کرد: مشترکان شهرهای ساری، بابل ، آمل و قائم شهر در زمینه پرداخت الکترونیکی قبوض آب بها در استان پیشتاز هستند.

معاون خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب مازندران، روشهای پرداخت قبوض الکترونیکی را از طریق تلفنبانک، اینترنت، پیام کوتاه، اینترانت، خود دریافت، پایانه فروش و خودپرداز بانک عنوان کرد.

جانباز، اطلاع‌رسانی و تشویق مردم به پرداخت ‌غیرحضوری قبوض آب بها را در رشد پرداخت های غیر حضوری نسبت به سالهای گذشته بسیار موثر دانست و آموزش، اطلاع‌رسانی، سطح سواد، میزان امکانات و تجیهزات را از مولفه‌های افزایش پرداخت‌های غیر حضوری ذکر کرد.

وی با بیان اینکه شاخص بهره مندی جمعیت شهری مازندران از آب شرب 100 درصد است افزود: تعداد مشترکان آب و فاضلاب استان 459 هزار اشتراک بوده که در سال 90 به 478 هزار اشتراک رسیده است که نسبت به سال گذشته دو درصد رشد داشته است.