اطلاعات مربیان مهدهای کودک به روز شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباسی ظهر یکشنبه در آیین اختتامیه اولین جشنواره کشوری تربیت دینی کودکان که به مدت دو روز در کرمان برگزار شد، با اشاره به تحت پوشش قرار دادن 12 درصد از جامعه هدف مهدهای کودک در استان کرمان توسط این مراکز، اظهار داشت: با اجرای سیاست توسعه و گسترش مهدهای کودک و با رعایت و تاکید بر اجرای ضوابط و مسایل دینی، به درصد بیشتری از این کودکان خدمات ارایه خواهد شد.

وی افزود: مهدهای کودک تنها برای نگهداری کودکانی که مادران شاغل دارند، نیست بلکه این مراکز بهترین محل برای ارایه آموزشهای اجتماعی به کودکان هستند.

عباسی از ارسال 724 اثر به دبیرخانه اولین جشنواره کشوری تربیت دینی کودکان در کرمان خبر داد و گفت: با انجام داوری ها، 24 اثر برگزیده، انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفته است.

وی در ادامه، به برخی از فعالیتهای انجام شده توسط این سازمان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: دادن یک وعده غذای گرم به روستا مهدها و مهدهای کودک مناطق محروم از جمله این اقدامات بوده است که به این منظور حدود 730 میلیون تومان هزینه شده است.

وی بر به روز کردن اطلاعات مربیان مهدهای کودک نیز تاکید کرد و بیان داشت: 10 عنوان کتاب در زمینه متون مفاهیم دینی توسط سازمان بهزیستی کشور چاپ شده که به زودی در اختیار مهدهای کودک سراسر کشور قرار می گیرد.

عباسی پرداخت یارانه به کودکان سه دهک پایین جامعه، راه اندازی و اتصال مهدهای کودک استان به مهدهای الکترونیک، ارایه خدمات به مهدهای کودک از طریق سایت مربوطه و افزایش کیفیت مهدها با درجه بندی و تقسیم سطح این مراکز را نیز از جمله دیگر این اقدامات برشمرد.

عباسی از راه اندازی 17 آدینه مهد در سطح استان کرمان در مکانهای نماز جمعه نیز خبر داد و اظهار داشت: انجام فعالیتهای فرهنگی نیزهمواره مود توجه و تاکید این اداره کل بوده که در این زمینه برگزاری مانور زلزله در مهدهای کودک در اردیبهشت ماه، برپایی اعیاد مختلف مذهبی و برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع امام رضا(ع) از جمله برخی از این فعالیتها بوده است.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان در خصوص اولین جشنواره کشوری تربیت دینی کودکان نیز گفت: این جشنواره دستاوردهای بسیار خوبی داشته که در نظر داریم برای مراحل بعدی برای مباحث این حوزه،کارگاهها و نشست هایی تخصصی برگزار کنیم.

اولین جشنواره کشوری تربیت دینی در استان کرمان با تجلیل از برگزیدگان بخشهای مختلف به کار خود پایان داد.



