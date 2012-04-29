به گزارش خبرنگار مهر، محمود نصار بعد از ظهر یکشنبه بعد از بازی دوم خود در مقابل تیم ملی فوتسال ایران در نشست مطبوعاتی علت شکست تیم اش در برابر ایران را بالا بودن سطح فوتسال ایران در سطح دنیا دانست و گفت: هنوز مشکل سیاسی فوتسال فلسطین حل نشده و این امر در بازی امروز تاثیر گذار بود.

وی علت استرس بازیکنان فلسطین در طول بازی را برتری کامل تیم فوتسال دیگر عنوان کرد و افزود: در طول بازی تیم ایران با برتری قاطع اجازه کار به بازکنان فلسطین را نداد.

نصار با تاکید بر اینکه تیم فوتسال فلسطین برای اولین بار در سطح بازی های آسیایی حضور یافته است اظهار داشت: همچنین در این بازی دروازه بان اصلی تیم به همراه دو بازیکن قوی تیم ما حضور نداشتند که موجب شد تیم در برابر ایران بازی ضعیفی داشته باشد.

سرمربی تیم فوتسال فلسطین حمایت تماشاگران ارومیه ای از تیم ایران را قابل تقدیر دانست و افزود: تشویق تماشاگران ارومیه در نوع خود بی نظیر است.

وی در ادامه با اشاره به حمایت های تماشاگران ارومیه از تیم فلطسین نیز قدردانی کرد و گفت: این اقدام تماشاگران ارومیه در حمایت از تیم فلسطین موجب قوت قلب تیم فوتسال فلسطین شد.

دقایقی دیگر تیم اردن به مصاف کویت می رود.

روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه سالجاری روز استراحت تیمها تعیین شده و روز سه شنبه 11 اردیبهشت تیم فوتسال کشورمان ساعت 15 بعد از ظهر در ورزشگاه شش هزار نفری الغدیر ارومیه با عراق و ساعت 17 تیم فلسطین با کویت به رقابت می پردازند.

روز چهارشنبه نیز تیمهای فلسطین و عراق بازی اول را در ساعت 15 بعد از ظهر بازی اول روز آخر و تیمهای ایران و اردن بازی فینال سومین دوره مسابقات فوتسال غرب آسیا را ساعت 17 بعد از ظهر برگزار می کنند.