سرپرست مجموعه ورزشی انقلاب منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این پرویز حیدری مدیریت مجموعه ورزشی انقلاب را بر عهده داشت اما هفته گذشته و به دنبال معرفی وی به عنوان مدیرعامل باشگاه سایپا، خاک کار - از اعضای هیئت رئیسه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی - که برای مقطعی هم به عنوان سرپرست مجموعه ورزشی آزادی فعالیت داشت، به عنوان سرپرست موقت این مجموعه معرفی شد.

البته عمر مدیریت خاک کار در مجموعه ورزشی انقلاب هم خیلی طولانی نبود چون امروز یکشنبه ترکاشوند، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی روح الله فقیهی را به عنوان سرپرست این مجموعه معرفی کرد. فقیهی پیش از این مدیریت حراست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را بر عهده داشت.