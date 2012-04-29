به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملکی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگارن رسانه های گروهی که در محل ساختمان مرکزی بیمه ایران برگزار شد اظهارداشت: بیمه شخص ثالث بیشترین پرداخت حق بیمه های استان را به خود اختصاص داده است و پس از آن هم 135 میلیارد ریال به بیمه نامه های درمانی تعلق گرفته است.

وی با اشاره به خسارت پرداخت شده در سال گذشته یادآورشد: مجموع خسارتهای پرداختی در سال گذشته 34 میلیارد تومان به بیمه شدگان استان بوده است.

مدیرکل بیمه ایران استان قزوین تصریح کرد: بیشترین پرداختی موردی دیه با مبلغ 300 میلیون تومان در شهر قزوین ثبت شده است.

نبود پارکینگ مهمترین مشکل بیمه ایران در قزوین

ملکی با اشاره به مشکلات بیمه مرکزی بیان کرد: استقرار شرکت بیمه مرکزی در مرکز شهر با توجه به نبود پارکینگ و حجم مراجعات مردمی از دغدغه ها و نگرانی های شرکت بیمه است که امیدواریم با مساعدت مسئولان به ویژه استاندار و تامین زمین و اعتبار لازم اجرایی شود.

وی افزود: براساس قوانین موجود در حال حاضر پرداخت خسارت بیمه تا سقف یک میلیون تومان بدون کروکی انجام می شود که این کار موجب تسهیل در امور و رضایت مردم شده است.

مدیرکل بیمه ایران استان قزوین گفت: پرداخت بیمه موجب شده است ضمن احقاق حقوق شهروندان در مواقع بروز حوادث و سوانح، کرامت انسانی افراد نیز حفظ شود.

وی یادآورشد: به دلیل ارائه خدمات مناسب و مطلوب به بیمه گذاران در سال گذشته توانستیم در کشور رتبه برتر خدمات دهی را کسب کنیم.

ملکی با بیان اینکه شرکت بیمه با عنوان بنگاه اقتصادی باید سودآور باشد تصریح کرد: به منظور پاسخگویی به نیازهای بخش های مختلف بیمه تلاش می کنیم با برنامه ریزی انجام شده حق بیمه های دریافتی از افراد در همان بخش هزینه شود.

وی بیشترین سوانح در محورهای مواصلاتی استان را مربوط به آزاد راه قزوین، رشت و آزاد راه قزوین، کرج عنوان کرد و افزود: بیشترین سوانح رانندگی در محورهای مواصلاتی استان مربوط به خودروهای سنگین است و بیشتر حوادث نیز در ساعات صبح رخ می دهد.



بیمه ایران در استان قزوین دارای 88 نمایندگی است.