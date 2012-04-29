به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از مسئولان موسسه مالی و اعتباری مهراستان قم با اشاره به دریافت سودهای کلان از سوی برخی بانک‌ها اظهار داشت: برخی کارها مانند دریافت سود زیاد باعث شده تا عده‌ای از متدینین و علما عملکرد بانک‌ها را منطبق برعقود اسلامی ندانند.



وی با تاکید بر حذف ربا از سیستم بانکی بیان داشت: باید تمامی فعالیت‌های بانکی کشور بر اساس نظام بانکداری اسلامی صورت گیرد.



عضو جامعه مدرسین حوزه با تاکید بر الگوشدن بانک‌های قم در رعایت موازین شرعی خطاب به مسئولان موسسه مالی مهر اظهار داشت: رعایت مسائل بانکداری اسلامی علاوه بر جزای اخروی موجب الگوسازی برای دیگر بانک‌های کشور می‌شود.



وی تأکید کرد: اگر فعالیت‌های بانکی شما بدون شبهه باشد صد درصد اسلامی خواهد بود.



ربا در حکم محاربه با خدا بیان شده است



آیت الله مقتدایی با اشاره به آیات قرآن کریم مبنی بر حرمت ربا اظهار داشت: کمتر گناهی وجود دارد که تعابیر تندی مانند ربا درباره آن بیان شده باشد زیرا ربا در حکم محاربه با خدا بیان شده و عقوبت دشواری دارد.



وی تاکید کرد: رباخواری به منزله اعلان جنگ با خداوند است و باید از سیستم بانکداری حذف شود.



نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ثواب دنیوی و اخروی قرض الحسنه اضافه کرد: طبق روایات اگر به فرد نیازمندی صدقه داده شود پاداشش 10 برابر است اما ثواب قرض به دیگران 18 برابر است و خداوند ثواب مضاعف برای آن در نظر گرفته است.



آیت الله مقتدایی با اشاره به پاداش رفع حاجات مومنان و مسلمان در اسلام تصریح کرد: اخلاص در امور موجب رشد و نمو اعمال می شود و اگر موسسه‌های مالی در ارائه خدمات خود مخلصانه عمل کنند مصداق عبادت خواهد بود.



وی ادخال سرور در قلب مومن را عبادت توصیف کرد و اظهار داشت: رفع حاجات مردم توفیقی از سوی خداوند است که به همه عطا نمی‌شود.