مغازه ای به ارزش 500 میلیون ریال در تفت وقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین زارع زاده اظهار داشت: در شهرستان تفت یک مورد وقف جدید صورت پذیرفته که واقف محمد مصدق یک باب مغازه به مساحت 50 متر را در شهرستان با نیت روضه خوانی ایام فاطمیه اول و موسسه خیریه نیکوکاران فاطمه الزهرا (س) تفت وقف کرد.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه تفت یان ارزش ریالی این وقف را 500 میلیون ریال اعلام کرد.

ثبت وقف یک باب مغازه در شهرستان میبد

مسئول اداره اوقاف و امور خیریه میبد از ثبت وقف یک باب مغازه توسط بانوی خیر در شهرستان میبد خبر داد.

حجت الاسلام سید ابراهیم شفقت پور اظهار داشت: در شهرستان میبد یک مورد وقف جدید صورت پذیرفته که بانو سبحانی فیروز آبادی یک باب مغازه را در شهرستان میبد با نیت روضه خوانی در 12 شب از ماه رجب وقف کرد که ارزش ریالی این وقف 500 میلیون ریال است.

مسئول اداره اوقاف و امور خیریه میبد توجه به مقوله وقف و فرهنگ سازی بر اجرای آن را از اولویت های مهم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برشمرد.

حضور تیم بازرسی اوقاف فارس در شهرستانهای تفت، مهریز و بافق

تیم بازرسی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس با حضور در ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستان های تفت، مهریز و بافق از نزدیک در جریان فعالیت های سال گذشته این ادارات قرار گرفتند.

رئیس تیم بازرسی و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس گفت: در بازرسی ها، تبادل تجربیات از مهمترین اهداف است که همه افراد باید برای محقق شدن آن تلاش نمایند چرا که این امر موجب هم افزایی و ایجاد توان بیشتر در سطح سازمان می شود.

تیم بازرسی اعزامی از اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس در دومین روز از بازرسی استان یزد از بخش های فرهنگی، امور بقاع و اماکن متبرکه، امور مالی و امور اوقافی ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستان های تفت، مهریز و بافق بازدید به عمل آورده و میزان تحقق فعالیت های این ادارت را مورد بازبینی قرار دادند.