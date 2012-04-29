به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر یکشنبه در ستاد اجرایی طرح توسعه کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ارتقای دانش کشاورزی مستلزم توسعه بخش کشاورزی است.

وی گفت: در زمینه واگذاری زمین‌ های کشاورزی اختیارات به استانداران تفویض شده تا این امور با سرعت بیشتری در استان‌ ها انجام شود.

وی افزود: اکنون حدود 400 هزار هکتار زمین قابل استفاده در بخش کشاورزی داریم که از این مقدار 250 هزار هکتار آن زیر کشت و 150 هزار هکتار دیگر آن مطابق این طرح می تواند به متقاضیان فعالیت های کشاورزی اختصاص داده شود.

استاندار سیستان و بلوچستان بلوچستان بیان داشت: با مطالعات انجام شده در کارگروه های شهرستانی این ستاد، ظرفیت های بخش کشاورزی در سطح استان مورد بررسی قرار گرفته و با برنامه ریزی خوب و تلاش دستگاه های ذیربط مقدار زمین مورد استفاده در اختیار فارغ التحصیلان رشته کشاورزی و افراد جویای کار قرار خواهد گرفت.

وی گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به فرمانداری ها و ادارت کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ها از مزایای این طرح برخوردار شوند.

وی با انتقاد از اطلاع رسانی نامناسب در زمینه معرفی این طرح ارزنده دولت افزود: انعکاس و اطلاع رسانی مناسب از زوایای پنهان این طرح به خوبی موجی از امید را در دل جوانان جویای کار این خطه از ایران اسلامی ایجاد می کند.

آزاد اظهار داشت: شرایط برای رشد در بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان فراهم شده که باید همه با هم نهایت استفاده را از استعدادهای بخش کشاورزی استان ببریم.

وی گفت: طرح توسعه کشاورزی با توجه به برخورداری این استان از اقلیم جغرافیایی مناسب باید بعنوان راهبرد اشتغال پایدار استفاده شود.

وی افزود: در راستای افزایش توان تولیدی بخش کشاورزی و بالابردن ظرفیت اشتغال در این بخش، طرح توسعه کشاورزی تدوین شده که در راستای تقویت آن حدود دو هزار و 800 میلیارد ریال تسهیلات به سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است.

استاندار سیستان و بلوچستان بلوچستان بیان داشت: این میزان تسهیلات در راستای برنامه ریزی ها و اولویت بندی صورت گرفته به ترتیب به دانش آموختگان رشته های کشاورزی و سایر رشته ها پرداخت می شود.

وی گفت: اولویت پرداخت این تسهیلات با سود هفت درصد به تعاونی ها، شرکت ها و در نهایت خود اشتغالی خواهد بود.

وی همچنین بهره ‌وری مناسب از منابع آبی را یکی از شرایط تحقق این طرح دانست و افزود: طرح توسعه کشاورزی یک نهضت عظیم دراین حوزه است که همه باید برای تحقق آن و بالابردن توان تولیدی کشور تلاش کنیم.

آزاد به ظرفیت بالای سیستان و بلوچستان در بخش کشاورزی و شیلات اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از این ظرفیت‌ ها و قابلیت ها مغفول مانده و مستلزم توجه بیشتر است.

وی گفت: این خطه دارای زمین بسیار است که به راحتی می توان با شناسایی زمین های کشاورزی و مدیریت بهینه آب، آن ها را زیر کشت برد.

وی با اشاره به نامگذاری سال 91 از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، افزود: اجرای طرح توسعه کشاورزی می تواند فرصت مناسبی برای به فعلیت رساندن ظرفیت های بخش کشاورزی در استان، همسو با این شعار باشد.