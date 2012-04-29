به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین جلسه دادگاه فساد مالی به منظور رسیدگی به اتهمات چهارنفر دیگر از متهمان پرونده صبح امروز یکشنبه به ریاست قاضی ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد.

در این جلسه به اتهامات «الف-گ» مدیر عامل شرکت تراورس، «م-الف-الف» معاون وزیر سابق راه، «ع-ر» سرپرست شعبه 6 بانک صادرات اهواز و «ط-ن» مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد رسیدگی شد.

در ابتدای جلسه امروز فراهانی نماینده دادستان تهران با قرائت کیفر خواست مدیر عامل شرکت تراورس گفت: آقای «الف.گ» متهم به پرداخت رشوه به میزان بیش از 630 هزار یورو و 700 میلیون تومان است. همچنین تحصیل مال نامشروع یکی دیگر از اتهامات متهم است.

دیدار لیدر جریان انحرافی با مه افرید در طبقه هفتم هتل لاله

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: شرکت تراورس پس از خصوصی سازی در دهم اسفند 88 به مه آفرید واگذار شد. او را از گذشته که کامیون خریداری می کرد می شناختم. او می گفت اصل صداقت است و من از این حرف هایش خوشم آمد.

متهم افزود: در جریان خصوصی سازی شرکت 158 میلیارد تومان فروخته شد که 100 میلیارد نیز بدهی داشت. شرکت در مجموع 258 میلیارد تومان واگذار شد در حالی که نفر دوم پیشنهاد 62 میلیارد تومانی داده بود. مه آفرید قبل از خرید شرکت با معاون وزیر هماهنگ کرده بود که 15پروژه به وی واگذار شود که پول خرید شرکت در برابر این 15 پروژه هیچ بود.

مدیرعامل سابق شرکت تراورس افزود: درطبقه هفتم هتل لاله با یک مقام دولتی و مه آفرید جلسه داشتیم. قرار بود پروژه دو طبقه شدن اتوبان رامسر به نور را به ما واگذار کنند. این مقام دولتی تازه از سفر استانی بازگشته بود و در تمام جلسه خوابید. 20 روز بعد نیز جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود. در مورد این پروژه قرار شد 50.5 درصد سهام فولاد را به مه آفرید خسروی واگذار کنند.

مرگ جعبه سیاه پرونده در تصادف

متهم در ادامه افزود: من از خاوری سربلندترم چرا که از خودم دفاع می کنم. هیچ کدام از این پروژه ها مناقصه ای نداشت چرا که یک مقام دولتی پشت آنها قرار داشت. من فعالیت جریان انحرافی را در این پروژه قوی می بینم.

"الف - گ" ادامه داد: در پروژه بندرعباس - شیراز نیز ما فقط با نامه خاوری پیروز مناقصه شدیم. خاوری در نامه گفته بود که این شرکت 800 میلیارد تومان فاینانس دارد ضمن اینکه بزرگترین شرکت ریلی خاورمیانه بودیم که این موضوع در پیروزی ما نقش داشت.

مدیر عامل سابق شرکت تراورس افزود: با یک شرکت به عنوان مشاور برسر پروژه، 4 درصد قرارداد بستیم. بعد آقای «ر» آمد و درخواست کرد 2 درصد دیگر برای پرداخت به وزارت راه اضافه کنیم. موضوع را به مه آفرید گفتم که دستور داد دو درصد پرداخت شود. بعد از این موضوع آقای«ر» در یک تصادف جان خود را از دست داد. به مه آفرید گفته بودند من را بردارد اما او مرا عوض نکرد اما دادستان من را از این سمت برداشت. من در هنگام قرارداد نیم درصد کم کردم که این میزان 6 میلیارد تومان بود. در مرحله بعد یک درصد از قرارداد را به ارزش 12 میلیارد تومان کم کردم . قرارداد سرانجام با 4.5 درصد بسته شد.

وی در مورد رشوه ها نیز گفت: آقای «ر» 700 میلیون تومان به من پول داد که آن را به حساب شرکت واریز کردم. آن روز صدای شکسته شدن گردن شیطان را شنیدم. خدا در این دادگاه کمک من است. مه آفرید دو یا سه بار با یکی از وزرای سابق دیدار داشت. البته پروژه بندرعباس- شیراز را پاک برنده شدیم و کار را شروع کردیم. ما چهار میلیارد تومان به شرکت «ه» که آقای «ر» رئیس هیئت مدیره آن بود پول دادیم. او پول را تبدیل به یورو کرد و به دیگران داد. من این پول را در رابطه با قرار داد به او دادم.

«الف-گ» افزود: چهار ماه و 10 روز است که در انفرادی هستم . سلول حجره طلبگی ما شده است. آقای قاضی درخواست می کنم با تغییر قرار من موافقت کنید دلم برای زن و بچه ام تنگ شده است.

متهم با اعلام اینکه صندوقچه اسرار آقای«ر» بود که در تصادفات جان باخت تاکید کرد: او یکی از جعبه سیاه های پرونده بود که جان خود را از دست داد.

مدیر عامل سابق شرکت تراورس گفت: آقای " ح. ب" با ما بازی کرد البته من ندیدم که پولی گرفته باشد.

قاضی سراج در ادامه از متهم خواست تا مغز متفکر شرکت را که در بازجویی ها گفته را معرفی کند که متهم در پاسخ به قاضی گفت: اجازه بدهید نگویم فقط باید بدانید که شرکت متعلق به مه آفرید نبود.

(الف گ) در آخرین دفاعیات خود گفت: آقای " الف " و آقای "ز" را نمی شناسم فقط آقای دکتر "ف" از طرف آن مقام دولتی کارشناس پروژه دوطبقه کردن مسیر رامسر به نور بود. آن 700 میلیون تومان برای بیت الحال بوده است نه برای بیت المال. به خودم افتخار می کنم که تاکنون لقمه حلال خورده ام. من به هیچ وجه رشوه نداده ام اما می دانستم که می خواستند 2 درصد پرداخت کنند. جعبه سیاه این پرونده رفت . او می دانست چگونه پولها تقسیم شده است. من 10 میلیون تومان حقوق می گرفتم 10 میلیون تومان پاداش و 70 میلیون حقوق دروغ است. البته 50 میلیون تومان نیز از طرف مه آفرید به حسابم ورایز می شد که پاداش به مدیران و کارکنان بود. من هم برای کارهایی که انجام دادم پاداش گرفتم.

متهم در پایان دفاعیات خود را با گفتن یک لطیفه به پایان برد.

تعامل وزارت راه با مه آفرید

وکیل مدافع متهم در دفاع از موکلش گفت: مه آفرید قبلا گفته بود که تمامی مسئولیت ها با خودش بوده است و رشوه ها را خودش پرداخت کرده است. تفاهم نامه ای بین برخی از مدیران وزارت راه و مه آفرید وجود دارد که نشان می دهد که تعاملات شرکت قبل از خرید بوده است که موکل من در آن زمان در شرکت حضور نداشته است.

وی ادامه داد: مه آفرید گفته بود که اگر پول نمی دادیم کار را به ما واگذار نمی کردند. موکلم هر کاری را که انجام داده است با دستور مه آفرید بوده است. در راه آهن شیراز- بندرعباس قرار بود دو درصد قرارداد با شرکت «ه» به مدیران وزارت راه داده شود که با الحاقیه ها این میزان کم شد.

پرونده وزیر سابق راه مفتوح است

در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی، قاضی فراهانی معاون دادستان اظهار داشت: پرونده«ح-ب» وزیر سابق راه و تعدادی از مدیران این وزارتخانه همچنان مفتوح است و از آقای نیکزاد وزیر کنونی و برخی از نمایندگان مجلس درخواست می کنیم که در ادامه تحقیقات به دادسرا کمک کنند.

نماینده دادستان تهران گفت: مه آفرید به علت نداشتن تجربه و استفاده از نفوذ افراد، مدیران دولتی را پس از خصوصی سازی ابقا می‌کرد.



اتهامات معاون سابق وزیر راه

در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی به پرونده یکی دیگر از متهمان رسیدگی شد.

نجفی- نماینده دادستان- با حضور در جایگاه اظهار داشت: "م، الف" متولد سال 1346 اهل و ساکن تهران متهم به ارتشاء به مبلغ 202 هزار یورو و 80 میلیون تومان است. وی معاون سابق وزیر راه بود و زمان دستگیری مشاور یکی از وزرا بود.

وی ادامه داد: متهم رشوه را برای تسهیل پروژه راه آهن بندرعباس به شیراز گرفته است و برای وی تقاضای اشد مجازات را دارم.

پولها را به حساب دادگستری دادم

در ادامه متهم "م، الف، الف" با حضور در جایگاه در دفاع از خودش گفت: 26 سال سابقه کار دارم و اتهامات اعلام شده از سوی معاون دادستان را قبول ندارم. دریافت 202 هزار یورو را قبول دارم و آن را به حساب دادسرا واریز کردم. البته مبلغ 80 میلیون تومان اعلام شده صحیح نیست و تنها 50 میلیون تومان دریافت کردم که بابت اعتبارات خارج از شمول است که مدیر به زیردستان پاداش می دهد.

متهم افزود: اگر این اتهام من است تمامی وزارتخانه ها این کار را انجام می دهند. هیچ هماهنگی با " الف، گ" بر سر 202 هزار یورو نداشته ام . یک پروژه ای همانند بندرعباس باید به چند پیمانکار داده می شد شرکت تراورس برنده بلامنازع پروژه بود که هیچ تخلفی هم انجام نشده بود. من تنها وظیفه پیگیری انجام پروژه را داشتم. این پروژه یکی از پروژه های حیاتی وزارت راه بود ضمن اینکه به اجرا کنندگان تاکید کردم کار را به صورتی انجام دهند که مشکلی در آن به وجود نیاید.

معاون سابق وزیر راه افزود: من نقشی در انتخاب شرکت تراورس نداشتم و از قرارداد اطلاعی ندارم و آن را امضا نکرده ام ضمن اینکه به هیچ فردی سفارشی برای تسهیل این قرارداد انجام ندادم.

متهم تاکید کرد: 12 بهمن وزیر استیضاح شد و در اسفندماه نیز 2 وزارتخانه ادغام شدند .آقای "پ" گفت کاری انجام ندهید تا کسی را جای شما معرفی کنیم با رفتن آقای "ب" دیگر قدرت نداشتم. سه ماه پس از رفتنم از وزارت راه شرکت "الف" 202 هزار یورو داد که به خاطر تجربه در فاینانس به آقای "ر" مدیر شرکت "الف" کمک کنم. البته اشتباه کردم که این پول را گرفتم.

در ادامه قاضی از متهم پرسید که چرا به جای پول ، ارز به شما واگذار کردند که متهم گفت: پول ها داخل یک پاکت دربسته بود و هنگامی که منشا پول ها را فهمیدم در دو مرحله آنها را به حساب دادگستری ریختم.

متهم خائن است

در ادامه قاضی فراهانی نماینده دادستان تهران گفت: اظهارات متهم بلا وجه است. اعتبارات نیز خارج از شمول حساب دولتی است نه پیمانکاران. وی متنبه نشده است و فقط توجیه می‌کند.

وی افزود: اگر باز هم همانند قبل شود دوباره رشوه می‌گیرد. وی خائن به ملت است و باید به یک جای بد آب و هوا تبعید شود. برای وی اشد مجازات خوار کننده‌ای درخواست می‌کنیم.

پس از اظهارات فراهانی وکیل مدافع متهم به سخنان وی اعتراض کرد.

اتهامات سرپرست شعبه 6 بانک صادرات

نماینده دادستان سپس با حضور در جایگاه با اشاره به کیفرخواست یکی دیگر از متهمان گفت: "ع، ر" متولد 1346 سرپرست شعبه 6 بانک صادرات اهواز دارای سوء سابقه تخلف اداری متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل سکوت درباره 136 ال سی بانک صادرات گروه ملی فولاد ، اخذ رشوه به مبلغ 47 میلیون و 500 هزار تومان از آقای "س ، ک" است.

وی ادامه داد: آقای "س، ک" در بازجویی ها گفته است که مبلغ رشوه را طی 6 مرحله به متهم داده است. برای این متهم نیز درخواست اشد مجازات دارم.

اتهام اول را قبول ندارم

در ادامه "ع، ر" در دفاع از خود گفت: در دفاعیاتم صداقت را مد نظر قرار می دهم اتهام اول را قبول ندارم در مورد اتهام دوم هم جرم را می پذیرم و آن را با اشتباه خودم انجام دادم. آقای " الف، ک" که در مورد من گفته 2 ال سی توسط من گشایش شده معاون شعبه بود. هر دو ال سی های باز شده دارای مجوز بود و بعد از آن وی از آن شعبه رفت. فقط باید بر اساس جرم دوم مجازات شوم.

متهم افزود: اطلاعی از ال سی ها نداشتم ما از اسناد حسابداری ال سی چیزی نداریم. هیچ چیز در سیستم ثبت نمی شد. چگونه باید این موضوع را می فهمیدیم. اگر 700 سال دیگر نیز فرصت می دادند تا بررسی کنیم باز هم نمی فهمیدیم که این اتفاق در حال رخ دادن است.

در ادامه ، وکیل سرپرست سابق منطقه 6 بانک صادرات اهواز با حضور در جایگاه مدعی شد موکلم نهم مرداد سال گذشته از ماجرا مطلع شد که سریع موضوع را به مافوقش اطلاع داد. قبل از این تاریخ نیز از این موضوع بی اطلاع بود. در پرونده نیز دلیلی برای آگاهی وی از ماجرا وجود ندارد.

وی ادامه داد: هیچ مدرکی در پرونده وجود ندارد که نشان دهد وی ارتباطی با گروه آریا داشته است.

رسیدگی به اتهامات چهارمین متهم امروز

همچنین بر اساس کیفرخواست نماینده دادستان مدیرعامل شرکت گروه خدمات عمومی فولاد به شرکت در کلاهبرداری به میزان بیش از 4 هزار میلیارد ریال و تحصیل 50 میلیارد ریال مال نامشروع متهم شده است.

نماینده دادستان با و قرائت کیفرخواست "ط، ن" یکی دیگر از متهمان گفت: وی در این پرونده با وثیقه آزاد بوده و در رابطه با پرونده دیگری از تاریخ 28 دی ماه سال گذشته بازداشت است. او مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه خدمات عمومی فولاد است که یکی از اتهاماتش شرکت در اخلال نظام اقتصادی و مشارکت در شبکه کلاهبرداری کلان به میزان 4 هزار و 227 میلیارد ریال است. همچنین تحصیل مال نامشروع به میزان 50 میلیارد ریال و پولشویی در 17 ال سی بانک صادرات از دیگر اتهامات این متهم است.

ستون خیمه فر دیگری است

"ت. ن" نیز در دفاع از خود گفت: دولت مردان مه آفرید را کارآفرین برتر دولت معرفی می کردند. اتهاماتم را قبول ندارم در مورد ال سی ها نیز ما هیچ اطلاعی از ماجرا نداشتیم. سهامداران شرکت ما 80 هزار بازنشسته هستند و ما از وضعیت گروه ملی هیچ اطلاعی نداشتیم. شرکت ما 20 سال است که فعالیت می کند و هم اکنون نیز به فعالیتش ادامه می دهد.



وی ادامه داد: از نیمه دوم سال 88 کار را با گروه فولاد آغاز کردیم در حالیکه طلب ما در اواخر سال 89 به حدود 290 میلیارد رسید که گروه ملی به جای آن ال سی داد.

متهم افزود: برای همین آن را از بورس می خریم تا زمان تحویل به 10 نفر فروخته می شد من بارها را تحویل مه آفرید دادم و مه آفرید دو سال قیمت آهن و فولاد را دستش گرفت و توانست قیمت آن را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد طوریکه صدای تاجرها در آمد.

مدیرعامل سابق گروه خدمات عمومی فولاد افزود: خسروی همه کاره نبود و ستون خیمه فرد دیگری است. ما تنها برای مه آفرید ال سی تنظیم می کردیم. من تنها یک درصد سودم را از آنها دریافت می کردم. مه آفرید اگر پیش فاکتور پیاز و سیب زمینی به بانک ارائه می کرد باز هم پول می گرفت. من نمی دانستم فاکتورها جعلی است وقتی دیدم مورد تایید همه جا است به وی اعتماد کردیم.

متهم در دفاع از خودش افزود: 17 مورد ال سی باز کردیم که فکر می کردیم قانونی است. یکی از وزرا مه آفرید را در مجلس کارآفرین دولت معرفی می کرد ضمن اینکه گروه ملی فولاد نیز خوب سود می داد. شیوه کار مه آفرید متقلبانه بود اما من بی اطلاع بودم. ما خودمان شاکی گروه ملی بودیم و از مه آفرید طلب داشتیم.

متهم تاکید کرد: گروهی پشت مه آفرید بودند و از وی حمایت می کردند. چرا پیمانکاران دیگر به این میزان رشد نکردند مه آفرید را هیچ فردی نمی شناخت حتی یک عکس از وی در سایتها نیست. اعتماد به مه آفرید را دولتمردان ایجاد کردند چطور به وی مجوز بانکداری دادند.

"ط.ن" با تاکید بر اینکه چرا هیچکس در رابطه با طلب 290 میلیاردی ما از مه آفرید نپرسید، گفت: این دادگاه را باید دادگاه فساد مالی بانکی تجارت بگذارید. من برای گرفتن 150 میلیارد از بانک هزار میلیارد وثیقه گذاشتم. چگونه آریا به این راحتی از بانک پول می گرفت.

مدیرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد از قاضی خواست تا به افراد پشت پرده توجه کنند که قاضی نیز خطاب به متهم گفت: به تمام زوایای این پرونده توجه داریم.

"ط - ن" در ادامه دفاعیاتش گفت: 17 ال سی به جای بدهی ها به ما دادند. همچنین مه آفرید گفت که یک میلیون شمش گرفته است و خودش آن را فاکتور کرده است. البته من نمی دانستم فاکتورها جعلی است. پایان سال نیز 300 هزار تن فاکتور و برنامه به ما داد.تخلف گروه ملی فولاد را فقط 2 یا 3 نفر می دانستند.



آخرین دفاع متهمان پس از کامل شدن کیفرخواست اخذ می‌شود

در ادامه هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی وکیل (ط.ن) با قرار گرفتن در پشت جایگاه در دفاع از موکلش گفت: بخشی از پرونده همچنان در دادسرا است و در صورتی که پرونده به دادگاه ارسال شود دفاع کامل می شود.

در ادامه قاضی در پاسخ به وکیل متهم گفت: آقای دادستان اعلام کردند که به زودی کیفر خواست صادر می شود که وقتی آن بخش از کیفر خواست آمد دفاع آخر را می گیریم.

وکیل متهم ادامه داد: در کیفر خواست اشاره به این عنصر کلاهبرداری نشده و مشخص نیست که چه کسی در این پرونده فریب خورده است آیا مه آفرید یا بانک فریب خورده اندکه این افراد خودشان مطلع بوده اند پس هیچ فریبی در کار نبوده است.

وی تاکید کرد: اتهام تسهیل مال نامشروع و پولشویی قابل انتساب به موکلم نیست.

قاضی دادگاه سپس ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و قرار شد تاریخ جلسه بعدی بزودی اعلام شود.