به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صادقی هافبک تیم فوتبال صبای قم در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب گفت: این نخستین تمرین تیم ملی بود که به علت خستگی بازیکنان خیلی سبک و شامل ریکاوری جزیی می شد.

اکبر صادقی ضمن یادآوری اینکه با شرایط حاکم بر اردوی تیم ملی خود را وفق داده است گفت: خوشبختانه با بازیکنان تیم ملی هماهنگ تر شده ام و شرایطم بسیار بهتر از اردوی قبل است.تمام تلاش خود را خواهم کرد که عضو ثابت تیم ملی باشم.

هافبک تیم فوتبال صبای قم با اعلام اینکه یکسال دیگر از قراردادش با صبای قم باقی مانده است گفت: امیدوارم ویسی در تیم صبا بماند با این حال من یک سال است قرادادم با این تیم مانده و باید به آن پایبند باشم.