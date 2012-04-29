به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: کارگران بسیجی در عرصه صنعت خود را به رخ جهانیان کشیدند و هر روز با نو آوری و ابتکار و خلاقیت در تولید و صنعت و مبارزه با تحریم های خصمانه استکبار جاهدانه قد علم کردند.

این بیانیه می افزاید: سازمان بسیج کارگری افتخار می کند با غرور و سربلندی درخشش فهیمانه کارگران بسیجی عرصه های تلاش و صنعت را با تقدیم بیش از چهارده هزار شهید گرانقدر در دفاع مقدس وتلاش مجاهدانه به همگان اعلام کند و در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در حالی به استقبال هفته کارگر می رود که با تمام قوت کمر همت را بسته است تا اهداف مسوولان را اجرا کند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: سازمان بسیج کارگری سپاه روح الله همگام با همه بسیجیان عاشق این مرزو بوم در تحقق اهداف و آرمان های بسیج همت می گمارد و امید است با استعانت از خداوند متعال بتوانیم رسالت خود را به انجام برسانیم.

این بیانیه می افزاید:همه بسیجیان عرصه تولید و صنعت به همراه کارفرمایان و کار آفرینان برای تحقق اهداف اقتصادی کشور تلاش می کنند.