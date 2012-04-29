حضور 23 ناشر در نمایشگاه تخصصی کتاب کودک مازندران

سید مهدی سعیدی ساروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری بنا بررسالت عظیم فرهنگی خود مبادرت به برپایی اولین نمایشگاه بزرگ کتاب تخصصی کودک و محصولات فرهنگی با همکاری موسسه فرهنگی، هنری گرانمایگان دانش برای اولین بار در مرکز استان کرده است.



وی با اشاره به حضور 23 ناشر با ارائه دو هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه افزود: از این تعداد سه ناشر از تهران در این نمایشگاه حضور دارند و جدیدترین انتشارات کتاب کودک را به معرض دید کودکان و خانواد ه ها قرار دادند.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری با بیان اینکه کودکان و نوجوانان اصلی ترین سرمایه های میهن اسلامی ایران هستند تصریح کرد: کودکان و نوجوانان پاسداران آینده ارزشهای فرهنگی و انقلابی بوده و براین اساس وظیفه ما مسئولیت ارتقا سطح کیفی فرهنگی و علمی این افراد است.



سعیدی با تاکید بر اینکه خانواده ها و پدران باید کودکان خود را با کتاب آشنا و مانوس دارند بیان داشت: چون کتابهای داستانی آموزنده ضمیر ناخود آگاه و خود آگاه کودکان را به فعالیت وا می دارد، بنابراین نقش نویسنده بسیار حائز اهمیت بوده و مرز واقعی حقیقت داستان و غیر واقعی آن را باید تمیز دهد.



وی با اشاره به اینکه بیشتر محتویات آثار های ارائه شده در نمایشگاه کتاب کودک ساری، داستانی و آموزنده است گفت: این نمایشگاه از 9 الی 19 اردیبهشت ماه امسال از ساعت 9 صبح الی 7 بعد ازظهر آماده بازدید علاقمندان از مرکز و سراسر استان مازندران است.