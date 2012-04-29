  1. ورزش
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

برای دیدار با موزامبیک؛

نخستین تمرین تیم ملی با حضور تمامی دعوت شدگان برگزار شد

نخستین تمرین تیم ملی با حضور تمامی دعوت شدگان برگزار شد

نخستین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدار تدارکاتی با موزامبیک امروز در کمپ تیم های ملی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای حضور قدرتمندانه در رقابتهای مقدماتی جام جهانی آماده می کند، از امروز تمرینات کوتاه مدتش را برای دیدار تدارکاتی روز 13 اردیبهشت ماه برابر موزامبیک در زمین شماره یک کمپ تیم های ملی برگزار کرد.

در این تمرین شهاب گردان، محسن فروزان، حسین ماهینی، شجاع خلیل آزاد، سیامک کوروشی، ابراهیم کریمی، احسان حاج صفی، پژمان نوری، رضا حقیقی، قاسم حدادی‌فر، قاسم دهنوی، اکبر صادقی، میلاد زنیدپور، آرش افشین، پیام صادقیان، محمد قاضی، رضا نوروزی و محمد غلامی حضور داشتند و زیر نظر کادر فنی تمرین کردند.

تمرین امروز تیم ملی که نزدیک به 10 تماشاگر داشت و مجید صالح، رسول خطیبی، مجتبی حسینی، ناصرپورمهدی و گروهی از شرکت کنندگان در کلاس تربیت مدرس تماشاگر آن بودند، شامل گرم کردن، بازی آقا وسط، فوتبال تحت فشار در محوطه کوچک و بازی تکضرب ملی پوشان در چهار گروه بود که از ساعت 16:30 آغاز شد و ساعت 17:35 نیز به کار خود پایان داد. شاگردان کارلوس کی روش ساعت 11 روز دوشنبه تمریناتشان را در زمین شماره یک کمپ تیم های ملی پیگیری خواهند کرد.

کد مطلب 1588817

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