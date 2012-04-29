به گزارش خبرگزاری مهر به نق از پایگاه عربی پرس، سوریهای مقیم ترکیه و برخی شهروندان ترکیه با برپایی تظاهرات در برابر سفارت قطر در آنکارا به سیاستهای این کشور در قبال سوریه اعتراض کردند.

تظاهرات کنندگان شعارهایی در مخالفت با سیاستهای ترکیه و قطر ضد سوریه، دخالت در امور داخلی آن، حمایت از گروههای مسلح و اقدامات خرابکارانه آن سر دادند.

این تظاهرات کنندگان ضمن درخواست از رژیمهای غربی و عربی و ترکیه برای توقف حمایت از گروههای مسلح سوری، دولت عدالت و توسعه حاکم بر ترکیه را ابزاری در دست آمریکا برای تجزیه منطقه و طرح خاورمیانه بزرگ آن برشمردند.

تظاهرات کنندگان همچنین قطر را ابزار رژیم صهیونیستی برای اجرای طرحهایش و شریک در کشتار مردم سوریه توصیف کردند.آنها همچنین به نقش شبکه الجزیره در وارونه جلوه دادن واقعیتهای سوریه اعتراض کردند.