غربالگری شنوایی نوزادان در زنجان پوشش کامل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، گل نساء آقامحمدی افزود: در سال ۱۳۹۰دراستان زنجان ۳ دستگاه غربالگری شنوایی OAE+AABR و سه دستگاه غربالگری OAE وجود داشت که به مراکز غیردولتی واگذار شده بود.

وی با بیان اینکه بهزیستی کلیه شهرستانهای استان زنجان را مجهز به دستگاه غربالگری شنوایی نوزادان کرد افزود: نزدیک به ۹ هزار کودک در سال گذشته توسط بخش خصوصی واین دستگاهها ،غربالگری شنوائی شدند.

آقامحمدی اعتبار خرید و ارتقاء دستگاههای غربالگری شنوایی را برابر با ۶۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: نقص شنوایی نوعی معلولیت پنهان و یکی از شایعترین ناهنجاری های بدو تولد در جوامع مختلف است.

15 هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان هستند

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان گفت: در حال حاضر 15 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان هستند.



کمال حسنی افزود: در حال حاضر از مجموع خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد استان زنجان 74 درصد را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.



وی ادامه داد: در حال حاضر 15 هزار و 239 خانوار سرپرست زن زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان هستند.



معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان اذعان داشت: خانوارهایی که زنان سرپرست خانواده هستند، شامل جمعیتی بالغ بر 25 هزار و 260 مددجو است.

کارکاشت محصول طالبی درشهرستان طارم آغاز شد

هر ساله در حدود1500 تا1600هکتار از مزارع شهرستان طارم به کشت این محصول اختصاص میابد که معمولادر اراضی حاشیه رودخانه قزل اوزن می شود.

کشت محصول طالبی در طارم قالبا بعنوان کشت دوم در تناوب با سایر محصولات خصوصا سیر قرارمی گیرد و قسمتی نیزبصورت تونلی زیر پوشش پلاستیک کشت شده و یک ماه زودتر از کشت معمول وارد بازار شده و با قیمت مناسبی به فروش میرسد.

از عمده ارقام تولیدی این شهرستان می توان به رقم آناناسی،هانی دیووخربزه مشهد اشاره کرد.

پیش بینی می شود امسال میزا ن تولید بیش از 37000 تن باشد که علاوه بر تامین نیاز استان به سایر مناطق و استانهای دیگر صادر شود.

برداشت 6000تن نخود فرنگی در شهرستان طارم آغاز شدد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت:همزمان با فصل بهار و برداشت محصولات متنوع شهرستان طارم از امروز بر داشت نخود فرنگی در شهرستان طارم آغاز شد.

مسعود زنگنه افزود: سطح زیر کشت نخودفرنگی در سال جاری افزون بر 750 هکتار عنوان کرد و افزود:و ارقام کشت شده از انواع وارداتی آنوارد- واندو- آلدرمن بوده و پیش بینی می گردد از این سطح بالغ بر6000تن محصول سبز تولید و واردبازار مصرف شود.

وی گفت: نخود فرنگی تولید شده در طارم علاوه برتامین نیاز استان به سایر استانهای همجوار نیز صادر می شود.

زنگنه افزود: محصول تولیدی شهرستان طارم بنابر اعتقاد کارشناسان کشاورزی کیفیت بالای دارد که این موضوع سبب شده است هر ساله قسمت عمدهای از این محصول جذب صنایع تبدیلی به منظور تهیه کنسرو می شود.

تیم های برتر مسابقات شطرنج معرفی شدند

پس از پنج روز رقابت تیم های برتر مسابقات شطرنج بازان دختر پیام نور کشور معرفی شدند.

در پایان مسابقات شطرنج دانشجویی دانشگاه های پیام نور تیم های گیلان، البرز و تهران به ترتیب مقام های نخست تا سوم را کسب کردند.

در این مسابقات گیلان با 18 امتیاز، البرز 14 و تهران با 13.5 امتیاز رتبه های برتر این مسابقات را به دست آوردند.

استان زنجان نیز که به عنوان میزبان این مسابقات بود با چهار شطرنج باز به مقام چهارم بسنده کرد و تیم دانشگاه پیام نور کرمانشاه نیز کاپ اخلاق را بالای سر برد.

هانیه علی اکبری شطرنج باز تیم گیلان با کسب 7 امتیاز از 7 بازی به عنوان قهرمان قهرمانان در این دوره از مسابقات شناخته شد.