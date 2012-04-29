به گزارش خبرنگار مهر، داود نجفیان بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از پروژه سد و شبکه سبلان، عنوان کرد: در مجموع در سالهای 89 و 90 نیز بیش از 500 میلیارد ریال برای شبکه پایاب سد سبلان هزینه شده است.

به گفته وی با تخصیص اعتبارات لازم در سالهای آتی این طرح به بهره برداری رسیده و و افتتاح آن علاوه بر شکوفایی اقتصادی در رفع محرومیت و تامین معیشت ساکنان محروم منطقه موثر است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل از پیشرفت فیزیکی 42 درصدی این طرح خبر داد و افزود: با اتمام آن 15 هزار هکتار از اراضی منطقه مشگین شهر زیر پوشش قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه سد سبلان بعد از سالها امسال در اثر بارش های مداوم پر آب شد، افزود: این سد با گنجایش 105 میلیون متر مکعب آب در 35 کیلومتری شمال شرقی مشگین شهر در استان اردبیل و بر روی رودخانه قره سو احداث می شود.

نجفیان همچنین از ایستگاه پمپاژ اصلی ناحیه عمرانی us1 مشگین شهر که آماده بهره برداری است بازدید و در جریان آخرین وضعیت این پروژه قرار گرفت.

وی درباره این طرح نیز اظهار کرد: کار ایستگاه پمپاژ اصلی ناحیه عمرانی us1 دریافت آب از کانال اصلی و انتقال آن به مخازن اصلی است تا آب را در بین مزارع و باغات منطقه که به وسعت 512 هکتار می باشد، توزیع کند.





